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Продажа офисных помещений в Португалии

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5 объектов найдено
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Офис 4 ванных с гаражом, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
€665,000
в месяц
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Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Avenidas Novas, Португалия
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Цена по запросу
в месяц
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Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Oeiras, Португалия
Офис с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Oeiras, Португалия
Площадь 16 313 м²
Количество этажей 13
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…
Цена по запросу
в месяц
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Офис в Лиссабон, Португалия
Офис
Лиссабон, Португалия
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
€280,000
в месяц
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Офис в Лиссабон, Португалия
Офис
Лиссабон, Португалия
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Панорамный представляет собой комплекс с двумя башнями, с 24 и 18 этажами здания, расположен…
€195,700
в месяц
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