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Продажа офисных помещений в Португалии

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5 объектов найдено
Офис 220 м² в Португалия
Офис 220 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Офис площадью 220 м² в центральном районе Порту.Имеется проект переоборудования офиса в 8 сп…
$458,955
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Офис в Португалия
Офис
Португалия
Кол-во ванных комнат 4
ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий весь первый этаж здания.В офисе есть 4 туал…
$772,671
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Офис 360 м² в Порту, Португалия
Офис 360 м²
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
$713,844
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Офис 30 м² в Лиссабон, Португалия
Офис 30 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Панорамный представляет собой комплекс с двумя башнями, с 24 и 18 этажами здания, расположен…
$195,668
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Офис 45 м² в Лиссабон, Португалия
Офис 45 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
$279,954
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