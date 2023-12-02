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Отели в Португалии

Алгарве
7
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14 объектов найдено
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Фару, Португалия
Отель 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Фару, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 1 спальней в апарт-отеле премиум-класса в Quint…
€534,000
в месяц
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Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€910,000
в месяц
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Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой в Almancil, Португалия
Отель 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с бытовой техникой
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 3 спальнями в Апарт-отеле премиум-класса в Quin…
€2,21 млн
в месяц
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Отель 2 спальни в Алгарви, Португалия
Отель 2 спальни
Алгарви, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
€351,500
в месяц
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Отель в Алентежу, Португалия
Отель
Алентежу, Португалия
Резорт расположен в португальском регионе - Алентежу в Вила Висоза, которая является всемирн…
€280,000
в месяц
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Квартира с 2-мя спальнями в элитном курорте в Алгарви, Португалия
Квартира с 2-мя спальнями в элитном курорте
Алгарви, Португалия
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Квартира высокого стандарта с 2-мя спальнями в элитном курорте, с видом на море в Карвоейро…
€550,000
в месяц
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Отель в Алгарви, Португалия
Отель
Алгарви, Португалия
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резорт у пляжа, высокого качества, в Алгарве. С изумительным видом на море и на город Carvoe…
€450,000
в месяц
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Апартаменты с 3 спальнями и террасой в Лиссабон, Португалия
Апартаменты с 3 спальнями и террасой
Лиссабон, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Апартаменты с 3 спальнями с террасой и местом на парковке.  Роскошные апартаменты с совре…
€2,50 млн
в месяц
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Отель в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
€3,50 млн
в месяц
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 189 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
€2,50 млн
в месяц
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 114 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
€1,06 млн
в месяц
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 62 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
€770,000
в месяц
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 60 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
€500,000
в месяц
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Отель в Лиссабон, Португалия
Отель
Лиссабон, Португалия
Площадь 55 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
€550,000
в месяц
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Типы недвижимости в Португалии

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