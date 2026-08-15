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Отели в Португалии

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Лиссабон
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15 объектов найдено
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos в Аркуш-ди-Валдевеш, Португалия
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos
Аркуш-ди-Валдевеш, Португалия
Площадь 1 157 м²
Количество этажей 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos — это готовый к реализации (turnkey) инвестиционный п…
Цена по запросу
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Апартаменты с 3 спальнями и террасой в Santo Quintino, Португалия
Апартаменты с 3 спальнями и террасой
Santo Quintino, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Апартаменты с 3 спальнями с террасой и местом на парковке.  Роскошные апартаменты с совре…
$2,68 млн
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Отель 114 м² в Alcantara, Португалия
Отель 114 м²
Alcantara, Португалия
Площадь 114 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
$1,05 млн
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Отель 3 308 м² в Mesao Frio, Португалия
Отель 3 308 м²
Mesao Frio, Португалия
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 3 308 м²
Отель на реставрацию, площадью 3308 кв.м., в Mesão Frio, Вила Реал - Северный регион Португа…
$1,01 млн
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Отель 55 м² в Лиссабон, Португалия
Отель 55 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 55 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
$549,909
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Отель 121 м² в Loule, Португалия
Отель 121 м²
Loule, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 400К Квартира с 2 спальнями в апарт-отеле премиум-класса в Quin…
$997,139
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TekceTekce
Отель 140 м² в Alte, Португалия
Отель 140 м²
Alte, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Алгарве - это регион, который отличается необычайной природной красотой благодаря своим…
$351,847
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Отель 1 856 м² в Borba, Португалия
Отель 1 856 м²
Borba, Португалия
Количество спален 299
Площадь 1 856 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕЭвора - единственный португальский город, входящий в Сеть старейших городов Евро…
$325,335
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Отель 19 960 м² в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Отель 19 960 м²
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Площадь 19 960 м²
Отель - это проект с инновационным и другим дизайном. Расположенный на холмах Санта-Барбара-…
$3,91 млн
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Отель 60 м² в Лиссабон, Португалия
Отель 60 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 60 м²
Роскошные апартаменты с изысканным дизайном имеют отличное местоположение в самом центре Лис…
$499,917
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Отель 4 122 м² в Эвора, Португалия
Отель 4 122 м²
Эвора, Португалия
Количество спален 51
Площадь 4 122 м²
ЛОКАЛИЗАЦИЯ:Отель расположен в историческом центре Эворы.Этот город является объектом Всемир…
$325,335
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Отель 62 м² в Alcantara, Португалия
Отель 62 м²
Alcantara, Португалия
Площадь 62 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
$769,872
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Отель 189 м² в Alcantara, Португалия
Отель 189 м²
Alcantara, Португалия
Площадь 189 м²
Роскошные апартаменты с современным дизайном располагаются в историческом районе Лиссабона. …
$2,50 млн
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Отель 436 м² в Португалия
Отель 436 м²
Португалия
Количество спален 7
Площадь 436 м²
Расположенный в Порту, в районе Бонфим, этот замечательный гестхаус, площадью 436,3 м2 в сти…
$2,67 млн
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Отель в Португалия
Отель
Португалия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 15
Отель, расположенный на берегу реки Доуру, в окружении живописной природы.Общая площадь учас…
$1,39 млн
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