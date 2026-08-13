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Жилье в Cascais, Португалия

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159 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Premium Premium
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,45 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,32 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Experience elevated coastal living in this luxury four-bedroom duplex at Urban Living, an ex…
$3,01 млн
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,34 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Experience elevated coastal living in this luxury four-bedroom duplex at Urban Living, an ex…
$2,48 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Experience elevated coastal living in this luxury four-bedroom duplex at Urban Living, an ex…
$3,41 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,24 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,21 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,21 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$1,64 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$1,59 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$2,00 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$1,73 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Experience elevated coastal living in this luxury four-bedroom duplex at Urban Living, an ex…
$2,48 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14 млн
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Дуплекс 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
$611,042
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Пентхаус в Cascais, Португалия
Пентхаус
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
$3,91 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,08 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,22 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Experience elevated coastal living in this luxury four-bedroom duplex at Urban Living, an ex…
$3,40 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными садам…
$1,48 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
$1,36 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$1,64 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,57 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,97 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$2,97 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
$2,54 млн
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