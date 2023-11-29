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Жильё в Olhao, Португалия

квартиры
42
дома
8
50 объектов найдено
Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
4 bedroom villa under construction with pool and countryside views - Olhão Located in a qui…
€395,000
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Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Pechao, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€565,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
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Квартира 1 спальня в Quelfes, Португалия
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€235,920
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Квартира 1 спальня в Quelfes, Португалия
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€225,920
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Квартира 2 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эта однокомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ольха…
€260,240
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Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Эта трехкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Olhão…
€357,280
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Эта однокомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ольха…
€359,920
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Квартира 2 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта двухкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Olhão…
€278,720
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Вилла с 4 спальнями с гаражом и видом на море - Olhão Двухквартирная вилла, расположенная в …
€500,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
€500,000
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Дом 4 спальни в Quelfes, Португалия
Дом 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Таунхаус на заключительных этапах строительства, расположенный в приходе Квельфес, в муницип…
€490,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
€295,000
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Квартира 3 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира с отличным пребыванием на солнце, вставленная в первый этаж здания без лифта с трем…
€290,000
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Квартира 4 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Эта четырехкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ol…
€449,680
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Квартира 2 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€330,000
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€470,000
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Квартира 2 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€350,000
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Квартира 1 спальня в Quelfes, Португалия
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€210,000
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Квартира 1 спальня в Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€230,000
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€320,000
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€305,000
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Квартира 3 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€475,000
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€360,000
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Квартира 2 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Трехкомнатная квартира, пентхаус, в новом здании в Келфесе. Состоит из двух спален со шкаф…
€370,000
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Вилла 8 спален в Quelfes, Португалия
Вилла 8 спален
Quelfes, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
€800,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Pechao, Португалия
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Pechao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 152 м²
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
€680,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Olhao, Португалия
Количество спален 1
Площадь 85 м²
 Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом в комплек…
€350,000
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Таунхаус 2 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€210,000
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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