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Таунхаусы в Португалии

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41 объект найдено
Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$867,554
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Таунхаус в Vila do Bispo, Португалия
Таунхаус
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
$636,206
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Таунхаус в Castro Marim, Португалия
Таунхаус
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$867,554
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DD CO DEDD CO DE
Таунхаус в Lagoa, Португалия
Таунхаус
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
$734,529
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Таунхаус в Silves, Португалия
Таунхаус
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвеш, Алгарве.…
$462,694
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Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$393,291
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TekceTekce
Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$404,858
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Таунхаус в Loule, Португалия
Таунхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
$2,20 млн
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Таунхаус в Порту, Португалия
Таунхаус
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
$838,635
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Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$453,441
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Таунхаус в Vila do Bispo, Португалия
Таунхаус
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
$636,206
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Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$404,858
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Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$615,512
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Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$647,773
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Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$620,292
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Таунхаус в Madalena, Португалия
Таунхаус
Madalena, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
$554,738
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Таунхаус 5 комнат в Cascais, Португалия
Таунхаус 5 комнат
Cascais, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Великолепный четырехэтажный таунхаус расположен в самом сердце Кашкаиш. Этот утопающий в зел…
$1,95 млн
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Таунхаус в Португалия
Таунхаус
Португалия
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Отличный Дом T3, Расположенный в Очаровательной Прибрежной Деревне Фусета, Алгарве.Этот дом …
$906,291
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Таунхаус в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
$729,084
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Таунхаус в Madalena, Португалия
Таунхаус
Madalena, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 112 м²
Таунхаус с 4 спальнями, расположенный в центре города Фару, всего в нескольких минутах ходьб…
$560,021
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Таунхаус в Lagos, Португалия
Таунхаус
Lagos, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом районе и недалеко от города Лагос. Построенна…
$528,321
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Таунхаус в Olhao, Португалия
Таунхаус
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
$221,895
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Таунхаус в Lagos, Португалия
Таунхаус
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
$644,553
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Таунхаус в Португалия
Таунхаус
Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Отличный Дом T3, Расположенный в Очаровательной Прибрежной Деревне Фусета, Алгарве.Этот дом …
$790,100
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Таунхаус в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
$729,084
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Таунхаус в Montenegro, Португалия
Таунхаус
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Изготовленный из высококачественных материалов, он сочетает в себе роскошь с комфортом. Расп…
$681,535
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Таунхаус 4 комнаты в Fuseta, Португалия
Таунхаус 4 комнаты
Fuseta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отличный Дом T3, расположенный в очаровательной прибрежной деревне Фусета, Алгарве. Этот …
$802,598
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Таунхаус 7 комнат в Arroios, Португалия
Таунхаус 7 комнат
Arroios, Португалия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Полностью отреставрированный великолепный таунхаус с 5 спальнями и частным садом располагает…
$1,39 млн
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Таунхаус в Loule, Португалия
Таунхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
$729,084
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Таунхаус в Madalena, Португалия
Таунхаус
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Откройте для себя свой новый таунхаус с 3 спальнями в Байрру-да-Петрогал, Бобадела! Этот д…
$412,091
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Параметры недвижимости в Португалии

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