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Жилье в Tavira, Португалия

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квартиры
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41 объект найдено
Квартира в Tavira, Португалия
Квартира
Tavira, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Верхний этаж квартиры T-0 в самом сердце Кабанаса и в 150 метрах от моря и набережной, с уни…
$298,911
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую двухкомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$591,961
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$508,596
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Квартирас 2 спальнями площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2, в новом эксклюзивном кондоминиу…
$421,903
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Дом 3 спальни в Tavira, Португалия
Дом 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2.Состоит из двух этажей:На первом этаже работ…
$1,38 млн
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую двухкомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$580,239
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 144 кв. м (116 кв. м жилой площади) в новом комплексе Caba…
$425,214
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую двухкомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$886,183
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
$404,565
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Эта вилла с шестью спальнями на продажу расположена в самом сердце Тавиры и легко сочетает в…
$2,17 млн
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Представляем роскошную трехкомнатную квартиру на первом этаже в современном здании в Тавире,…
$410,270
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Представляем роскошную трехкомнатную квартиру на первом этаже в современном здании в Тавире,…
$457,158
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Строящийся жилой комплекс, состоящий из семи квартир типов T0+1, T1, T1+1 и T2, выставлен на…
$461,204
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Квартира 1 спальня в Tavira, Португалия
Квартира 1 спальня
Tavira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Новая квартира в частном кондоминиуме в Тавире, Алгарве.В квартире есть встроенная кухня и п…
$404,565
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эта двухкомнатная квартира на верхнем этаже на продажу в Кабанас-де-Тавира является частью с…
$697,459
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Строящийся жилой комплекс, состоящий из семи квартир типов T0+1, T1, T1+1 и T2, выставлен на…
$468,271
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эта двухкомнатная квартира на верхнем этаже на продажу в Кабанас-де-Тавира является частью с…
$656,432
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Квартира 1 спальня в Tavira, Португалия
Квартира 1 спальня
Tavira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Новая квартира в частном кондоминиуме в Тавире, Алгарве.В квартире есть встроенная кухня и п…
$406,631
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Квартира 1 спальня в Tavira, Португалия
Квартира 1 спальня
Tavira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую однокомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$427,853
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Представляем роскошную трехкомнатную квартиру на верхнем этаже в современном здании в Тавире…
$726,764
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Представляем роскошную трехкомнатную квартиру на верхнем этаже в современном здании в Тавире…
$808,818
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в историческом городе Тавира, эта потрясающая вилла предлагает идеальное сочет…
$1,47 млн
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 104 кв. м, двумя балконами площадью 3 и 6 кв. м и 1 парко…
$508,596
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тави…
$369,888
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую трехкомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$984,648
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Продается новая квартира, с террасой 26 м2, построенная из высококачественных материалов в ч…
$387,226
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира 2 спальни площадью 88 м2, балкон площадью 22 м2,  в новом эксклюзивном кондоминиуме…
$421,903
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Новая двухкомнатная квартира на продажу в Cabanas de Tavira, в частном кондоминиуме, будет в…
$586,100
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 625 м²
Спрятанный в спокойной сельской местности недалеко от Тавиры, этот необыкновенный усадьба с …
$6,30 млн
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новая квартира Т1+1 в трехэтажном здании с двумя лифтами.Состоит из:Полностью оборудованная …
$496,337
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Параметры недвижимости в Tavira, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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