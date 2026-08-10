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Жилье в Evora, Португалия

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Montemor o Novo
3
6 объектов найдено
Квартира в Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
Инвестиции в  отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям программы сок…
$323,636
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Квартира в Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям…
$323,636
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Вилла в Montemor o Novo, Португалия
Вилла
Montemor o Novo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 405 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,42 млн
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TekceTekce
Вилла в Montemor o Novo, Португалия
Вилла
Montemor o Novo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 306 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,06 млн
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Вилла в Montemor o Novo, Португалия
Вилла
Montemor o Novo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 347 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,26 млн
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Студия 1 комната в Эвора, Португалия
Студия 1 комната
Эвора, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Типы недвижимости в Evora

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Evora, Португалия

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с садом
с террасой
с бассейном
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