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Жильё в Evora, Португалия

Montemor-o-Novo
3
Nossa Senhora da Vila Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
3
16 объектов найдено
Вилла 2 спальни с садом, с парком, с супермаркетом в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 2 спальни с садом, с парком, с супермаркетом
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 306 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
€920,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 405 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
€1,23 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Montemor-o-Novo, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Montemor-o-Novo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 347 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
€1,09 млн
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Вилла 5 спален в Vendas Novas, Португалия
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 37 000 м²
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
€7,00 млн
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Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Вилла T4 + 1 площадью 271 м², на участке земли площадью 3 678 м², расположенный в самом серд…
€882,360
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Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Вилла T4 + 1 площадью 189 м², на участке земли площадью 5 024 м², расположенный в самом серд…
€909,280
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Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Вилла T4 площадью 271 м², на земельном участке площадью 8 626 м² и с виноградником площадью …
€915,000
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Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Вилла T4 + 1 площадью 238 м², на участке земли площадью 7 620 м² с виноградником 2 680 м², р…
€960,000
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Вилла 4 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 4 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 4
Площадь 268 м²
Вилла T4+1 площадью 238 м², на участке земли площадью 10 424 м² и виноградником площадью 216…
€1,02 млн
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Вилла 2 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 2
Площадь 238 м²
Вилла T2 + 1 площадью 238 м², на участке земли с 5817 м² и виноградником с 2664 м², располож…
€725,000
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Вилла 2 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 2
Площадь 238 м²
Вилла T2 + 1 площадью 238 м², на участке земли площадью 2 996 м², расположенная в сердце рег…
€725,000
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Вилла 3 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 271 м², на участке земли с площадью 6 704 м² и виноградником с …
€740,000
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Вилла 3 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 3
Площадь 222 м²
Вилла T3 + 1 площадью 222 м², на земельном участке площадью 3 659 м², расположенная в сердце…
€778,780
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Вилла 3 спальни с двором в Алентежу, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Алентежу, Португалия
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Дом T3 + 1 площадью 271 м², на участке земли с 6136 м² и виноградником с 1 487 м², расположе…
€825,000
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Квартира в центре города, с видом на город в Эвора, Португалия
Квартира в центре города, с видом на город
Эвора, Португалия
Инвестиции в  отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям программы сок…
€280,000
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Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой в Эвора, Португалия
Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой
Эвора, Португалия
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям…
€280,000
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Типы недвижимости в Evora

дома

Параметры недвижимости в Evora, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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