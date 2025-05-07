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Жильё в Odiaxere, Португалия

квартиры
3
4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Odiaxere, Португалия
Квартира 1 спальня
Odiaxere, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
$633,986
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Квартира 1 спальня в Odiaxere, Португалия
Квартира 1 спальня
Odiaxere, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
$729,084
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Квартира 1 спальня в Odiaxere, Португалия
Квартира 1 спальня
Odiaxere, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в современном стиле, выходящая на восток и с видом на море и устье реки Алвор, вста…
$633,986
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Вилла в Odiaxere, Португалия
Вилла
Odiaxere, Португалия
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
$1,73 млн
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