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Жильё в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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33 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
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€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€259,250
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Лагоа, Португалия
Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Приморская недвижимость недалеко от пляжей Маринья и Албандейра, очень привлекательная. Этот…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
€1,28 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
€1,75 млн
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Вилла 5 спален в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
Роскошная современная вилла, построенная в 2022 году в жилом районе в Карвоэйро. Недвижимо…
€2,60 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отдельно стоящая одноэтажная вилла на реконструкции между Лагоа и Карвоэйро с легким доступо…
€1,80 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Новая квартира на продажу в Лагоа, в регионе Алгарве в Португалии, в совершенно частном и эк…
€395,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
€455,000
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
€1,20 млн
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Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
€1,15 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
€995,000
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Квартира 1 спальня в Лагоа, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагоа, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1 спальная квартира вставлена в центре города Лагоа, рядом со всеми видами услуг и торговли.…
€125,000
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Вилла 5 спален в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
€2,26 млн
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Вилла 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
€800,000
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Вилла 5 спален в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни в Лагоа, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Отличный фермерский дом, расположенный недалеко от полей для гольфа Pestana и в нескольких м…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отличная современная вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, сост…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
€500,000
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Вилла 5 спален в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
€660,000
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Вилла 5 спален в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 спален
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€1,35 млн
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Квартира в Carvoeiro, Португалия
Квартира
Carvoeiro, Португалия
Площадь 2 697 м²
Цена по запросу
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Дом 4 спальни с Spalni, с патио в Лагоа, Португалия
Дом 4 спальни с Spalni, с патио
Лагоа, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€240,000
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пля…
€650,000
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Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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