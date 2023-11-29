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Жильё в Silves, Португалия

Alcantarilha e Pera
15
22 объекта найдено
Дом 4 спальни в Silves, Португалия
Дом 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Ферма с 5 спальнями, бассейном и собственной скважиной. Полностью оборудованная кухня, окна…
€950,000
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Дом 8 спален с видом на лес в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Дом 8 спален с видом на лес
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 686 м²
Этаж 1/2
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€1,20 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
€3,30 млн
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Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Силвеша. Расположенная на участке площ…
€2,45 млн
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Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Silves, Португалия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Silves, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Pera, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Pera, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
€295,000
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
€630,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€300,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€290,000
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Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€540,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€400,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
€365,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€285,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 726 м²
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€550,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
€595,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€400,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
€380,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€370,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
€360,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€360,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
€550,000
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Параметры недвижимости в Silves, Португалия

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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