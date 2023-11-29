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Жильё в Мадейра, Португалия
Фуншал
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53 объекта найдено
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Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
1
39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
2
1
82 м²
Элитный комплекс расположен в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от услуг…
€310,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фуншал, Португалия
1
1
39 м²
2
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мадейра, Португалия
3
2
234 м²
2/4
Квартира с 3 спальнями в новостройке, расположенной в центре Канису. Все квартиры имеют в…
€650,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
2
108 м²
Элитный комплекс, расположенный в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от о…
€390,000
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Квартира 2 спальни
Мадейра, Португалия
2
110 м²
Новостройка, расположенная в центре Канису. Все квартиры имеют высокое качество, а также …
€275,000
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Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
2
90 м²
Элегантный архитектурный дизайн в сочетании со строгим качеством строительства. Инвестиро…
€375,000
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Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
3
436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
3
375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все …
€589,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
3
286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный, вклю…
€675,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
3
172 м²
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем из 18 един…
€425,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
3
245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями, в здании…
€700,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
3
156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
€500,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Madeira, Португалия
2
107 м²
Просторная квартира 107 м2 с 2 спальнями и балконом 6 м2 в новом здании Building 'Major' в и…
€500,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
2
128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
€350,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
2
128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
€350,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Madeira, Португалия
3
202 м²
Отличная квартира типологии T3 в самом центре города Фуншал.Расположение - в здании над то…
€635,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
2
87 м²
Квартира типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
€400,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
2
118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
€330,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
3
294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
€750,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
3
210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Madeira, Португалия
2
191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
€1,10 млн
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Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Madeira, Португалия
4
3
177 м²
2
Квартира с 3 спальнями в центре города Фуншал, расположенная в здании в торговом центре La V…
€635,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arco da Calheta, Португалия
4
3
271 м²
2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
€550,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой
Madeira, Португалия
4
4
225 м²
2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! …
€750,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Madeira, Португалия
2
107 м²
Проект «Edificio Major» расположен в историческом районе города Фуншал.Здание с архитектурой…
€500,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Madeira, Португалия
2
107 м²
Квартира 2 спальни площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с гараж…
€350,000
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Madeira, Португалия
4
216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
€550,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
€650,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
1
71 м²
Недвижимость расположена в непосредственной близости от центра Фуншала, это не только привил…
€225,000
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