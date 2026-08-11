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Жилье в Мадейре, Португалия

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Фуншал
74
Calheta
10
Santa Cruz
7
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7
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97 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
$635,043
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Квартира в Santa Cruz, Португалия
Квартира
Santa Cruz, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$324,228
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Кондоминиум, состоящий всего из 6 частей, под названием "Vila Guida", рядом со смотровой пло…
$802,464
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$496,488
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Дом 4 комнаты в Camara de Lobos, Португалия
Дом 4 комнаты
Camara de Lobos, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Отличная квартира типологии T3  в самом центре города Фуншал.Расположение -  в здании над то…
$733,186
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$758,118
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,27 млн
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Дом 3 спальни в Calheta, Португалия
Дом 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
3-комнатный дом с 463 кв.м общей строительной площади, с бассейном, садом, гаражом и террасо…
$2,66 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,89 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в здании…
$808,237
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Вилла с 3 спальнями, почтовый индекс 9020-163, с площадью 235,95 кв.м. брутто-строительной п…
$757,487
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$736,650
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Вилла в Camara de Lobos, Португалия
Вилла
Camara de Lobos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Современная вилла с превосходной отделкой расположена в закрытом жилом комплексе с выгодным …
$611,951
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$750,505
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем из 18 един…
$490,715
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
$2,66 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$669,682
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Дом 4 комнаты в Calheta, Португалия
Дом 4 комнаты
Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 829 м²
Количество этажей 3
Новый современный бренд Вилла 3 спальни с панорамным видом на океанБассейн для купанияРаспол…
$907,435
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$404,118
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
$461,850
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$721,640
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Вилла в Ribeira Brava, Португалия
Вилла
Ribeira Brava, Португалия
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными комната…
$692,774
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,52 млн
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$635,043
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$865,968
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$404,118
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Дом 3 спальни в Calheta, Португалия
Дом 3 спальни
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Одноэтажный дом с 3 спальнями, площадью 406 кв.м., с бассейном, садом, террасой 115 м2, гара…
$3,38 млн
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Просторная квартира 107 м2 с 2 спальнями и балконом 6 м2 в новом здании Building 'Major' в и…
$577,312
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
$381,026
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Типы недвижимости в Мадейре

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Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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