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51 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 6/7
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий. Всего в комплексе 157 квартир от 1 до 5 спал…
$797,732
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
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Квартира 3 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
$1,53 млн
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Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
$762,451
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
$566,270
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Квартира 4 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 4 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 127 кв. м, балконом площадью 8 кв. м и 2 парковочными местам…
$498,884
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тави…
$362,413
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$707,838
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Кондо в Obidos, Португалия
Кондо
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$683,409
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
$552,680
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$696,512
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
$736,151
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Квартира 1 спальня в Vila do Conde, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila do Conde, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Квартира 69 м2 с видом на океан, 1 спальней и гаражом в новом комплексе Legacy Living, распо…
$428,100
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями в  Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
$282,002
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Квартира 4 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Эта квартира с 3 спальнями, расположена на 4-м этаже блока C закрытого комплекса рядом с рек…
$1,24 млн
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Квартира 4 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
Квартира с 3 спальнями, с видом на природу, расположенная в жилом комплексе в районе, которы…
$1,73 млн
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Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Проект комплекса создал Ренцо Пиано, итальянский архитектор, удостоенный Притцкеровской прем…
$617,234
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Квартира в Loule, Португалия
Квартира
Loule, Португалия
Площадь 114 м²
Двухкомнатная квартира с дополнительной комнатой в комплексе всего в 500 метрах от Прайя-да-…
$377,100
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
$396,389
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$328,437
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 49 кв. м,верандой 3 кв. м и 1 парковочным местом, расположен…
$300,123
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Квартира 3 спальни, 4 ванных, гараж на 3 авто и с огромной террасой 154 м в новом элитном жи…
$611,572
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
$396,389
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
$373,738
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Квартира 3 спальни в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным боксом.Общая …
$243,496
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Квартира 5 комнат в Лиссабон, Португалия
Квартира 5 комнат
Лиссабон, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 12/16
Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектированная в соответствии с самыми высоки…
$3,26 млн
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