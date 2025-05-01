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Жильё в Carvoeiro, Португалия

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26 объектов найдено
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
$1,80 млн
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Квартира 1 спальня в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с 1 спальней в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пляж…
$475,490
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Квартира в Carvoeiro, Португалия
Квартира
Carvoeiro, Португалия
Площадь 2 697 м²
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
$1,27 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
$1,85 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
$1,90 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отдельно стоящая одноэтажная вилла на реконструкции между Лагоа и Карвоэйро с легким доступо…
$1,90 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
$845,315
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
$1,85 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
$1,35 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
$2,39 млн
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пля…
$686,818
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
$1,58 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
$1,22 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
$1,37 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
Роскошная современная вилла, построенная в 2022 году в жилом районе в Карвоэйро. Недвижимо…
$2,75 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвуэйру с великолепным видом на море, рядом с …
$581,154
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
$2,11 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$679,965
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Вилла 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$373,607
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
$565,658
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отличная современная вилла, которая в настоящее время находится в стадии строительства, сост…
Цена по запросу
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