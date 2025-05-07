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Жильё в Vila do Bispo, Португалия

дома
4
4 объекта найдено
Таунхаус в Vila do Bispo, Португалия
Таунхаус
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
$622,224
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Вилла в Vila do Bispo, Португалия
Вилла
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
$791,922
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Таунхаус в Vila do Bispo, Португалия
Таунхаус
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
$622,224
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Дом 2 спальни в Vila do Bispo, Португалия
Дом 2 спальни
Vila do Bispo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Если вы ищете недвижимость, которая дает вам возможность подать заявку на Золотую визу в Алг…
$1,24 млн
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