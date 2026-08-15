Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Коммерческая
  4. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Португалии

;
Фару
16
Инвестиционная Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Ваш будущий оазис ждет: изысканная 5-комнатная роскошная вилла в Сан-Брас-де-Альпортель Расп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Amadora, Португалия
Инвестиционная
Amadora, Португалия
Marriott открывает новый отель в Лиссабоне, для инвесторов Золотой Визы по программе инвести…
$404,858
Оставить заявку
Инвестиционная в Эвора, Португалия
Инвестиционная
Эвора, Португалия
Количество спален 29
Инвестиционное предложение, долевое участие в бутик-отеле класса люкс Palacete da Misericórd…
$323,887
Оставить заявку
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Elegant Sea-View Townhouse in The Crest, Almancil Located within the prestigious gated comm…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта по-настоящему потрясающая вилла с четырьмя спальнями представляет собой воплощение совре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в спокойном сообществе Сан-Бартоломео-де-Мессин в Сильвесе, эта вилла предлага…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла, расположенная в самом сердце Центрального Алгарве, воплощает изыск…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Шагните в очарование прибрежной жизни с этими необычными участками с видом на море, располож…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на знаменитых пляжах Алгарве, Pine Cliffs Luxury Collection Resort разворачива…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта исключительная вилла с 6 спальнями, расположенная в высоко ценимом сообществе Goldra Gat…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Побалуйте себя роскошной жизнью в One Green Way, расположенном в самом сердце Куинта-ду-Лаго…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в самом сердце Алгарве, на склоне холма Луле, эта впечатляющая вилла идеально …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя очарование этого необычного таунхауса с 3 спальнями, построенного нескольк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Вы можете найти свое убежище в раю. Расположенная в самом сердце Квинта-ду-Лаго - одного из …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Опыт изысканной жизни с этой роскошной виллой в Фару, которая в настоящее время строится в с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя очарование прибрежной жизни в восхитительном таунхаусе Vale do Lobo. Скруп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Написать в Telegram
Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
$669,555
Оставить заявку
Инвестиционная 295 м² в Fuseta, Португалия
Инвестиционная 295 м²
Fuseta, Португалия
Площадь 295 м²
Villa with sea view, 7 rooms e 3 rooms for agriculture. The property has a borehole
$725,351
Оставить заявку
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фару, в 10 км от самых известных пляжей Алгарви и …
$552,383
Оставить заявку
Инвестиционная в Порту, Португалия
Инвестиционная
Порту, Португалия
Количество этажей 2
Хорошо спланированное здание, расположенное в самом центре города, в одном из самых историче…
$674,086
Оставить заявку
Инвестиционная 147 м² в Фару, Португалия
Инвестиционная 147 м²
Фару, Португалия
Площадь 147 м²
Don't miss this opportunity to buy a 147 m² building to restore or rebuild in the heart of F…
$1,06 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 76 м² в Madalena, Португалия
Инвестиционная 76 м²
Madalena, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
$418,513
Оставить заявку
Виллы Т2 в Туристическом комплексе Vila de Sol Алгарве, Португалия в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Виллы Т2 в Туристическом комплексе Vila de Sol Алгарве, Португалия
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Туристический объект состоит из участка земли площадью 14.600 м2 на юге Португалии возле гор…
$56,073
Оставить заявку

Типы недвижимости в Португалии

коммерческая недвижимость
отели
офисы
производственные здания
доходные дома
магазины
Realting.com
Перейти