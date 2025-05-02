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Жильё в Boliqueime, Португалия

дома
8
8 объектов найдено
Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
$2,15 млн
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Вилла 3 комнаты в Boliqueime, Португалия
Вилла 3 комнаты
Boliqueime, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$636,350
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Вилла 4 комнаты в Boliqueime, Португалия
Вилла 4 комнаты
Boliqueime, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
$3,82 млн
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Вилла 3 комнаты в Boliqueime, Португалия
Вилла 3 комнаты
Boliqueime, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
$1,27 млн
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Дом 3 спальни в Boliqueime, Португалия
Дом 3 спальни
Boliqueime, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Одноэтажная вилла с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, оборудованной кухней, камином и кондиц…
$736,510
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Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Отличная вилла с уникальным расположением и захватывающим видом на море и "Serra Algarvia". …
$1,37 млн
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Дом 3 спальни в Boliqueime, Португалия
Дом 3 спальни
Boliqueime, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Фантастические виллы в стадии строительства в Боликейме. Изысканный дизайн с просторными з…
$1,10 млн
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Дом 10 спален в Boliqueime, Португалия
Дом 10 спален
Boliqueime, Португалия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Исключительная резиденция в Корасан-де-Боликейме, с видом на море, на наши высшие горы. Идеа…
$1,34 млн
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