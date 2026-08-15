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Магазины в Португалии

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24 объекта найдено
Магазин 365 м² в Португалия
Магазин 365 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Коммерческие помещения в Куартейре
$1,34 млн
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Магазин 84 м² в Португалия
Магазин 84 м²
Португалия
Площадь 84 м²
FOR GOLDEN VISAКоммерческое помещение в центре Порту. Оно находится недалеко от всех видов у…
$174,287
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Магазин 383 м² в Порту, Португалия
Магазин 383 м²
Порту, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350К Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей н…
$727,991
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Магазин 302 м² в Португалия
Магазин 302 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 302 м²
Новое коммерческое помещение площадью 302 кв.м в 550 метрах от станции метро Trindade!Помеще…
$639,051
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Магазин 218 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 218 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 218 м²
Отличный коммерческий объект в жилом доме, свободный и готовый к сдаче в аренду.Вы сможете о…
$1,70 млн
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Магазин 69 м² в Порту, Португалия
Магазин 69 м²
Порту, Португалия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
$326,164
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TekceTekce
Магазин 70 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 70 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этот магазин расположен в историческом здании с помбальской архитектурой, восходящей к XVIII…
$406,669
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Магазин 126 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 126 м²
Лиссабон, Португалия
Площадь 126 м²
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
$1,27 млн
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Магазин 160 м² в Португалия
Магазин 160 м²
Португалия
Площадь 160 м²
Магазин, интегрированный в жилой комплекс, воплощает в себе современные тенденции комфорта и…
$746,876
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Магазин 679 м² в Португалия
Магазин 679 м²
Португалия
Площадь 679 м²
Магазин, интегрированный в жилой комплекс, воплощает в себе современные тенденции комфорта и…
$2,82 млн
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Магазин 150 м² в Португалия
Магазин 150 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Это место выделяется разнообразием знаковых и культурных зданий, отелей, магазинов, садов и …
$813,338
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Магазин 330 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 330 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Магазин удачно расположен, в Marquês de Pombal, рядом со всеми видами услуг и торговли для п…
$1,95 млн
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Магазин 65 м² в Португалия
Магазин 65 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Магазин площадью 65 м2 в новом комплексе, расположенном всего в 7 минутах ходьбы от Маргинал…
$307,906
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Магазин 160 м² в Португалия
Магазин 160 м²
Португалия
Площадь 160 м²
Магазин, интегрированный в жилой комплекс, воплощает в себе современные тенденции комфорта и…
$1,43 млн
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Магазин 94 м² в Португалия
Магазин 94 м²
Португалия
Площадь 94 м²
Магазин площадью 106 м2 входит в состав комплекса, отличающегося уникальным архитектурным ди…
$180,096
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Коммерческие помещения в Quarteira в Loule, Португалия
Коммерческие помещения в Quarteira
Loule, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 490 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность для бизнеса в Куартейре, менее чем в 1 км от пляжа и с потрясающими в…
$1,18 млн
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Магазин в центре Порту в Порту, Португалия
Магазин в центре Порту
Порту, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Если Вы желаете получить Золотую Визу Португалии, то этот объект недвижимости может Вам в эт…
$211,312
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Магазин 51 м² в Португалия
Магазин 51 м²
Португалия
Площадь 51 м²
Этот комплекс расположен в Порту, недалеко от университета Лузиада, обширного университетско…
$197,525
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Магазин 69 м² в Португалия
Магазин 69 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 350KЖилой комплекс в историческом здании, который является одним и…
$360,192
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Магазин 383 м² в Португалия
Магазин 383 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 383 м²
Магазин открытого типа с потрясающей витриной, выходящей на улицу, в районе с доступом с раз…
$929,529
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Магазин 60 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 60 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Магазин в жилом комплексе в Лиссабоне площадью 60 м2.Здание было полностью отремонтировано в…
$732,004
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Магазин 33 м² в Португалия
Магазин 33 м²
Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Коммерческое помещение площадью 33,7 м2 расположено на одной из самых символичных и централь…
$226,573
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Магазин 126 м² в Лиссабон, Португалия
Магазин 126 м²
Лиссабон, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Удачно расположенный магазин, в нескольких метрах от Авенида да Либердаде, рядом со всеми ви…
$1,16 млн
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Магазин 230 м² в Португалия
Магазин 230 м²
Португалия
Площадь 230 м²
Продается совершенно новый магазин в Avintes, Vila Nova de Gaia, с 230 м² рабочей площади, в…
$191,715
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Типы недвижимости в Португалии

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