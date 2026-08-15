Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом …