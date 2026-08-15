Программы иммиграции в Португалии

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ВНЖ
Виза digital nomad в Португалии
Виза digital nomad в Португалии
Португалия Португалия
от
$5,129
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Виза предназначена для специалистов, работающих удалённо на иностранную компанию или в качестве фрилансера. Программа включает полное сопровождение, поддержку на всех этапах и гарантию возврата средств в случае отказа. Преимущества Снижение расходов на проживание в Португалии (до…
Иммиграционный консультант
Immigrazio
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ВНЖ
ВНЖ Португалии за инвестиции
ВНЖ Португалии за инвестиции
Португалия Португалия
от
$300,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 8 месяцев
Португалия стала одним из самых популярных направлений для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе, благодаря своей инновационной программе Golden Visa. Эта программа предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность получить вид на жительство путем осуществления соо…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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ВНЖ
ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
Португалия Португалия
от
$15,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 4 месяцев
Португалия, с ее живописными пейзажами, яркой культурой и процветающей технологической средой, стала лучшим выбором для цифровых кочевников, ищущих идеальный баланс между работой и досугом. И теперь, с введением в Португалии цифрового вида на жительство для удалёнщиков, мечта жить и работать…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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ВНЖ
Portugal FIP Residence permit
Portugal FIP Residence permit
Португалия Португалия
от
$15,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 4 месяцев
Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом …
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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