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Виза предназначена для специалистов, работающих удалённо на иностранную компанию или в качестве фрилансера. Программа включает полное сопровождение, поддержку на всех этапах и гарантию возврата средств в случае отказа.
Преимущества
Снижение расходов на проживание в Португалии (до…
Португалия стала одним из самых популярных направлений для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе, благодаря своей инновационной программе Golden Visa. Эта программа предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность получить вид на жительство путем осуществления соо…
Португалия, с ее живописными пейзажами, яркой культурой и процветающей технологической средой, стала лучшим выбором для цифровых кочевников, ищущих идеальный баланс между работой и досугом. И теперь, с введением в Португалии цифрового вида на жительство для удалёнщиков, мечта жить и работать…
Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом …