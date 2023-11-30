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Жильё в Фуншал, Португалия

квартиры
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Элитный комплекс расположен в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от услуг…
€310,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фуншал, Португалия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фуншал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Элитный комплекс, расположенный в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от о…
€390,000
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Элегантный архитектурный дизайн в сочетании со строгим качеством строительства. Инвестиро…
€375,000
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Вилла 3 спальни в Фуншал, Португалия
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
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Параметры недвижимости в Фуншал, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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