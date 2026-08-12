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Жилье в Фуншале, Португалия

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квартиры
59
дома
15
74 объекта найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,52 млн
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 255,20 кв.м., расположенная в тихом жилом районе с обширным вид…
$815,756
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
$380,843
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Квартира  находится на верхнем этаже в здании , расположенном в привилегированном комплексе …
$455,857
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$403,924
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$721,293
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,50 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,89 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$496,250
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$669,360
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Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 98 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$663,590
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Квартира 3 спальни, 4 ванных, гараж на 3 авто и с огромной террасой 154 м в новом элитном жи…
$623,197
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$778,997
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 238,40 кв.м., расположенная в тихом жилом районе с обширным вид…
$780,795
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,27 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$905,945
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$736,296
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
$577,035
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем из 18 един…
$490,480
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,50 млн
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни  площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с гараж…
$403,924
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Дом 3 спальни в Фуншал, Португалия
Дом 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Вилла с 3 спальнями, почтовый индекс 9020-163, с площадью 235,95 кв.м. брутто-строительной п…
$757,487
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Кондоминиум, состоящий всего из 6 частей, под названием "Vila Guida", рядом со смотровой пло…
$802,078
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Проект «Edificio Major» расположен в историческом районе города Фуншал.Здание с архитектурой…
$577,035
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в здании…
$807,849
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$403,924
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
$750,145
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Дуплекс 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
$634,738
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Отличная квартира типологии T3  в самом центре города Фуншал.Расположение -  в здании над то…
$732,834
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Просторная квартира 107 м2 с 2 спальнями и балконом 6 м2 в новом здании Building 'Major' в и…
$577,035
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Параметры недвижимости в Фуншале, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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