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Жилье в Obidos, Португалия

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квартиры
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дома
43
48 объектов найдено
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$809,275
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,01 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Наслаждайтесь просторным прибрежным проживанием в этой 3-спальной квартире в West Cliffs Oce…
$913,324
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,15 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,19 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,00 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,26 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$993,305
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Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Наслаждайтесь просторным прибрежным проживанием в этой 3-спальной квартире в West Cliffs Oce…
$901,967
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Дом 1 спальня в Obidos, Португалия
Дом 1 спальня
Obidos, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с 1 спальней, 75 кв.м (общая площадь строительства), с общим садом и бассейном, в закр…
$330,636
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Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Наслаждайтесь просторным прибрежным проживанием в этой 3-спальной квартире в West Cliffs Oce…
$900,926
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Дуплекс 3 спальни в Vau, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$589,509
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Квартира 3 спальни в Vau, Португалия
Квартира 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Наслаждайтесь просторным прибрежным проживанием в этой 3-спальной квартире в West Cliffs Oce…
$909,946
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
$687,760
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
$416,124
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$433,462
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,20 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,23 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,02 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$992,159
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Таунхаус в Amoreira, Португалия
Таунхаус
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
$404,565
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Таунхаус в Vau, Португалия
Таунхаус
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$647,304
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,23 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$416,124
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