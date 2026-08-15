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Виллы в Португалии

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514 объектов найдено
Вилла в Turcifal, Португалия
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Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,10 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,16 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$809,275
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,01 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Потрясающая Вила Sol Golf Resort Villa с 4 спальнями, бассейном и дизайнерскими интерьерамиП…
$2,29 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$416,426
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,96 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Продается элегантная вилла с 3 спальнями в одном из самых тихих районов Эшторила, всего в не…
$1,51 млн
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в историческом городе Тавира, эта потрясающая вилла предлагает идеальное сочет…
$1,47 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
$1,09 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу расположена в Mexilhoeira Grande, расположенная в тих…
$1,01 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном пляжном городке Карвейро, этот красивый отель имеет очаровани…
$1,41 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,20 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$806,282
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Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$717,178
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Эта вилла с шестью спальнями на продажу расположена в спокойном районе Альманчил, в нескольк…
$2,93 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$780,798
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Современная роскошная вилла с захватывающим видом на море для продажи в Порто-де-Мос, Лагос,…
$3,81 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 591 м²
Эта вилла с 3 спальнями расположена в Vale da Lama, тихом районе к востоку от Лагоса с потря…
$2,93 млн
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Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
$728,745
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
Расположенная в престижной Марине де Альбуфейра, эта исключительная вилла с четырьмя спальня…
$3,75 млн
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Добро пожаловать в эту виллу, изысканное убежище, которое переопределяет роскошную жизнь в п…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Вилла в Португалия
Вилла
Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Это превосходное бунгало с 3 спальнями расположено на Серебряном Берегу, точно в Óbidos, в о…
$461,279
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Полностью отремонтированная аренда инвестиционной недвижимости для продажи в Альбуфейре - 5 …
$1,88 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,50 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
$751,880
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