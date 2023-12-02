ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Жилая
Виллы
Виллы в Португалии
Вилла
Очистить
378 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
7
5
589 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
6
4
496 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
5
4
521 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
3
198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
234 м²
3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла
Sintra, Португалия
169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Сетубал, Португалия
4
360 м²
Предлагаем рассмотреть отличную виллу! Четырёхкомнатная вилла с бассейном и гаражом на уч…
€695,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
6
7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7
7
500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
5
5
470 м²
Отличная недвижимость, состоящая из жилья, бассейна, садов, обширной земли и взлетно-посадоч…
€3,15 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
2
1
72 м²
2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
280 м²
2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
5
489 м²
2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Santa Barbara de Nexe, Португалия
4
234 м²
2
Недвижимость расположена недалеко от Сент-Барбара-де-Нексе с открытым видом на сельскую мест…
€775,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
5
6
453 м²
3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
9
295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
5
600 м²
3
€4,00 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3
4
380 м²
2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
10
4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
694 м²
Horizon Residences являются идеальными в роскошной жизни: непревзойденный в своем инновацион…
€7,85 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
6
252 м²
3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Olhao, Португалия
7
5
600 м²
2
Этот дом Quinta Manor House недалеко от Фусеты расположен на территории 40.000 кв.м., предла…
€1,60 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
4
3
143 м²
2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€578,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 2 спальни
Алгарви, Португалия
2
2
103 м²
2
Гольф - курорт. Апартаменты на 2 комнаты, угловые, с зеленой территорией. Окна на восток и з…
€425,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
3
150 м²
3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
3
436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Фару, Португалия
5
Эта роскошная вилла с пятью спальнями имеет потрясающий вид на поле для гольфа и окружающую …
€1,89 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
3
2
120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
3
241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
13
Параметры недвижимости в Португалии
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL