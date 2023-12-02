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Виллы в Португалии

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378 объектов найдено
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Фару, Португалия
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
в месяц
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Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Площадь 169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Сетубал, Португалия
Вилла 4 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Предлагаем рассмотреть отличную виллу! Четырёхкомнатная вилла с бассейном и гаражом на уч…
€695,000
в месяц
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Вилла 6 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
в месяц
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Вилла 7 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Вилла 5 спален
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Отличная недвижимость, состоящая из жилья, бассейна, садов, обширной земли и взлетно-посадоч…
€3,15 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена недалеко от Сент-Барбара-де-Нексе с открытым видом на сельскую мест…
€775,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
в месяц
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Вилла 9 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 9
Площадь 295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€4,00 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
в месяц
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Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Площадь 694 м²
Horizon Residences являются идеальными в роскошной жизни: непревзойденный в своем инновацион…
€7,85 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
в месяц
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Вилла 7 спален в Olhao, Португалия
Вилла 7 спален
Olhao, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Этот дом Quinta Manor House недалеко от Фусеты расположен на территории 40.000 кв.м., предла…
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€578,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 2 спальни в Алгарви, Португалия
Вилла 2 спальни
Алгарви, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Гольф - курорт. Апартаменты на 2 комнаты, угловые, с зеленой территорией. Окна на восток и з…
€425,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Фуншал, Португалия
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Фару, Португалия
Вилла 5 спален
Фару, Португалия
Количество спален 5
Эта роскошная вилла с пятью спальнями имеет потрясающий вид на поле для гольфа и окружающую …
€1,89 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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