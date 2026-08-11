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Жилье в Setubal, Португалия

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Seixal
39
Grandola
6
Alcochete
6
Almada
5
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75 объектов найдено
Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$685,847
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Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 39 м²
Студия в туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном на первой линии пляжа,…
$340,614
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Квартира 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Квартира 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
$750,505
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$375,253
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Дуплекс 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Новая квартира-дуплекс с 1 спальней, общей площадью 93 кв. м, 1 парковочным местом, садом и …
$893,083
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/6
Новая квартира 2 спальни площадью 122 кв.м с балконом и парковкой в ​​жилом комплексе Rivers…
$802,060
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Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
$363,706
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Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$329,068
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Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
$438,757
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Квартира площадью 100 кв.м, с 2 спальнями расположенная в жилом комплексе Cacilhas Bay.Включ…
$517,762
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Дом 5 спален в Сетубал, Португалия
Дом 5 спален
Сетубал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
5-комнатная вилла с общей площадью строительства 200 кв.м и строительным потенциалом 500 кв.…
$4,66 млн
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
$323,295
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Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 46 м²
Новая квартира-студия с общей площадью 46 кв.м., 1 парковочным местом и балконом в комплексе…
$473,706
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Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$557,683
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Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$461,850
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Сетубал, Португалия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
$311,843
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Квартира 3 спальни в Sesimbra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sesimbra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2  с видом на океан в новом современ…
$571,539
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Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$593,477
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Студия 5 спален в Сетубал, Португалия
Студия 5 спален
Сетубал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этот таунхаус с пятью спальнями для продажи расположен в жилом районе Азеитау, в Сетубале. Э…
$525,145
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Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
$848,648
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Дом 1 спальня в Сетубал, Португалия
Дом 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Вилла с 1 спальней с 62 кв.м валовой частной площадью, расположенная в Authentic Bicas, Комп…
$672,873
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Квартира 1 спальня в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
$265,563
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Квартира площадью 100 кв.м, с 2 спальнями расположенная в жилом комплексе Cacilhas Bay.Включ…
$513,808
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Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$715,867
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Дом 4 спальни в Grandola, Португалия
Дом 4 спальни
Grandola, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Эта впечатляющая вилла совершенно новая и была готова к переезду, с роскошными отделочными ш…
$4,43 млн
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Новая квартира 2 спальни площадью 122 кв.м с балконом и парковкой в ​​жилом комплексе Rivers…
$795,305
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Дом 4 спальни в Almada, Португалия
Дом 4 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Новая вилла с роскошной и современной отделкой типологии Т4 и современной архитектурой. Отде…
$1,18 млн
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Квартира 2 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Фантастический Т2 с видом на реку и Лиссабон. С привилегированным расположением недвижимость…
$673,600
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$466,468
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Новая 1-комнатная квартира в Сетубале с гарантированной немедленной доходностью.Расположенна…
$366,002
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

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