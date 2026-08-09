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Жилье в Vila Nova de Gaia, Португалия

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квартиры
43
44 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира площадью 131 м2, с 3 спальнями, на  2 фасада (юг, запад),и с гаражным боксом.Общая …
$248,518
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 м2 и балконом площадью 15 м2, расположенная в новом закрыт…
$397,629
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Квартира 4 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Квартира 4 спальни площадью 188 кв. м, общей площадью балконов 27 кв. м и тремя парковочными…
$791,791
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Лофт 110 кв.м, совершенно новый, с террасой, расположен на берегу реки Дору, в Гайе, во двор…
$557,762
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$288,975
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$710,878
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе Ocean Living.Ком…
$416,124
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира площадью 117 кв. м с 2 спальням, террасой17 кв. м и парковочным местом,  в новейший…
$566,391
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 127 кв. м, балконом площадью 8 кв. м и 2 парковочными местам…
$509,174
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Квартира с 1 спальней площадью 55 м2 и балконом площадью 15 м2, расположенная в новом закрыт…
$405,541
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 123 м²
Квартира с 1 спальней площадью 90 м² с открытой террасой 39 м² в жилом комплексе, сочетающем…
$427,683
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$375,667
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Квартира 1 спальня в Valadares, Португалия
Квартира 1 спальня
Valadares, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
1-комнатная квартира, с 58 кв.м частной валовой площади, балкон с видом на море и одним парк…
$436,661
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни 95 м2 с балконом 11 м2 и гаражом на 2 авто в новом комплексе в  Vila Nova…
$316,717
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Квартира 2 спальни  95м2 с балконом 11м2 в новом комплексе рядом с Gaia Shopping в районе Vi…
$316,717
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в новом здании рядом с  Arrábida ShoppingКомплекс благодар…
$288,975
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с спальней T1 (T0 + T0) площадью 77 кв. м, совершенно новая, расположена на берегу …
$533,309
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 67 кв.м., совершенно новая, с террасой, расположенной на берегу реки Дору, в Гайе…
$454,128
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
$564,079
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Новая светлая квартира с 1 спальней, 54 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка с…
$329,431
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Новая светлая квартира с 2 спальнями, 96 кв.м., есть место в гараже. Дом расположен у парка …
$502,816
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтированн…
$242,739
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 88 кв. м, балконом площадью 9 кв. м и 1 парковочным местом н…
$398,785
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/6
Отличная возможность для личного проживания или инвестиций. Квартира с 1 спальней в новом ко…
$282,721
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Lavadores Lounge, современный кондоминиум в Канидело.Этот современный и знакомый комплекс им…
$419,014
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$364,108
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Отличная возможность для личного проживания или инвестиций. Квартира с 1 спальней в новом ко…
$276,838
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/11
Квартира с 1 спальней площадью 90 м² с открытой террасой 39 м² в жилом комплексе, сочетающем…
$431,317
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
T1+T0 с 148 кв.м, совершенно новый, с террасой, расположенной на берегу реки Дору, в Гайе, в…
$556,598
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$299,378
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Параметры недвижимости в Vila Nova de Gaia, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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