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Жильё в Vila Nova de Gaia, Португалия

3 объекта найдено
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€356,800
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€600,800
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Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€588,000
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