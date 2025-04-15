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Жильё в Seixal, Португалия

3 объекта найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Fernao Ferro, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$453,016
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$368,076
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Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$547,017
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Параметры недвижимости в Seixal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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