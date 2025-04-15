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Жильё в Mexilhoeira Grande, Португалия

2 объекта найдено
Таунхаус в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
$729,084
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Таунхаус в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
$729,084
Оставить заявку
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