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Квартиры-студии в Португалии

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38 объектов найдено
Студия в Arroios, Португалия
Студия
Arroios, Португалия
Площадь 37 м²
Этаж 2/6
В самом сердце Лиссабона, недалеко от площади Marquês de Pombal и главной улицы Авенида да Л…
$487,510
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Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 46 м²
Новая квартира-студия с общей площадью 46 кв.м., 1 парковочным местом и балконом в комплексе…
$474,574
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 57 м²
Совершенно новая студия площадью 57 кв.м. с 2 балконами 3м2. Здание - часть новой застройки,…
$537,883
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Студия в Madalena, Португалия
Студия
Madalena, Португалия
Площадь 38 м²
Квартира-студия площадью 38 кв. м  в новостройке в районе Шиаду, в самом сердце Лиссабона. Э…
$462,695
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Студия 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Студия 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новые трехкомнатные таунхаусы на продажу в Фузете, каждый со своими индивидуальными бассейна…
$797,096
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Студия 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Студия 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новые трехкомнатные таунхаусы на продажу в Фузете, каждый со своими индивидуальными бассейна…
$820,540
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TekceTekce
Студия 3 спальни в Tavira, Португалия
Студия 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Этот новый таунхаус с тремя спальнями в Тавире может похвастаться отличным расположением, в …
$902,594
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 89 м²
Квартира 88.9 м2, балкон 8м2 и вид на сад, расположена в центре Порту.Здание на улице Alvare…
$416,426
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Студия в Carvoeiro, Португалия
Студия
Carvoeiro, Португалия
Площадь 87 м²
Студия 87 кв.м.с террасой площадью 9 кв.м. в доме  в закрытом комплексе Carvoeira Gardens.Ca…
$404,858
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Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный всего в 40 минутах езды от международного аэропорта Фару, этот 5-звездочный ку…
$608,958
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Студия 3 спальни в Loule, Португалия
Студия 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную виллу, которая в настоящее время строится и будет заверше…
$1,29 млн
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Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 39 м²
Студия в туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном на первой линии пляжа,…
$341,238
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Студия 4 спальни в Albufeira, Португалия
Студия 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Современный четырехспальный таунхаус на продажу в Бранкейре. Эта недвижимость расположена в …
$1,05 млн
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Студия 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Студия 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Совершенно новая квартира-студия T1 (T0) с общей площадью 39 кв.м., балконом 3 кв.м. и кладо…
$173,511
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Студия 5 спален в Сетубал, Португалия
Студия 5 спален
Сетубал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этот таунхаус с пятью спальнями для продажи расположен в жилом районе Азеитау, в Сетубале. Э…
$525,145
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Студия в Madalena, Португалия
Студия
Madalena, Португалия
Площадь 80 м²
Квартира-студия в новом проекте в самом центре Лиссабона, всего в нескольких минутах ходьбы …
$456,912
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Студия 4 спальни в Loule, Португалия
Студия 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Испытайте идеальное сочетание жизни в курортном стиле и очарования Алгарве в этом изысканном…
$1,15 млн
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Студия 3 спальни в Loule, Португалия
Студия 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 138 м²
Этот исключительный таунхаус с 3+1 спальней - мечта для гольфистов, идеально расположенный в…
$773,652
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Студия 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Студия 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Этот трехспальный таунхаус для продажи расположен в Mexilhoeira Grande, расположен в жилом р…
$931,899
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Студия 1 спальня в Portimao, Португалия
Студия 1 спальня
Portimao, Португалия
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Студия, Портимао, АлгарвеЭта очаровательная студия предлагает частичный вид на море. Он расп…
$248,050
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Студия в Arroios, Португалия
Студия
Arroios, Португалия
Площадь 37 м²
В самом сердце Лиссабона, недалеко от площади Marquês de Pombal и главной улицы Авенида да Л…
$484,673
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Студия 3 спальни в Silves, Португалия
Студия 3 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Эта элегантная двухэтажная вилла, готовая к завершению в 2026 году, идеально подходит для от…
$802,957
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 58 м²
Квартира-студия  58 кв м, в новом комплексе в центре города Порту. Здание расположено в искл…
$404,858
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Студия в Monchique, Португалия
Студия
Monchique, Португалия
Площадь 45 м²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort - это гостиничный комплекс в Моншике, Алгарв…
$323,887
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Студия 3 спальни в Silves, Португалия
Студия 3 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Эта элегантная двухэтажная вилла, готовая к завершению в 2026 году, идеально подходит для от…
$791,235
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Студия 1 комната в Сетубал, Португалия
Студия 1 комната
Сетубал, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этот туристический комплекс расположен в Сесимбре, прямо рядом с пляжем. Он состоит из: …
$450,109
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Студия 1 комната в Arroios, Португалия
Студия 1 комната
Arroios, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/8
Современный жилой комплекс включает в себя 38 роскошных апартаментов с высокими техническими…
$364,939
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Студия 1 комната в Эвора, Португалия
Студия 1 комната
Эвора, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Студия 1 комната в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 комната
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
$536,050
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Студия 1 комната в Vila Nova de Gaia, Португалия
Студия 1 комната
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
$664,808
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Параметры недвижимости в Португалии

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