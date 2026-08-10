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Жилье в Лиссабоне, Португалия

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Cascais
159
Parede
64
Oeiras
54
Lourinha
11
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860 объектов найдено
Вилла в Turcifal, Португалия
Premium Premium
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,10 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Premium Premium
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,45 млн
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,64 млн
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Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Расположенный между яркой атмосферой Чиадо и безмятежностью реки Тагус, Alure представляет э…
$888,802
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,85 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,73 млн
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Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Расположенный между ярким ритмом Чиадо и безмятежностью реки Тежу, Alure представляет эту ис…
$867,080
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,47 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,59 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,64 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$2,00 млн
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,56 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,21 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$3,01 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,48 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,32 млн
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Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Расположенный между яркой атмосферой Чиадо и безмятежностью реки Тагус, Alure представляет э…
$890,202
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,48 млн
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Квартира 3 спальни в Madalena, Португалия
Квартира 3 спальни
Madalena, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Расположенный между историческим характером Чиадо и ярким пульсом Лиссабона, Alure представл…
$1,62 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,24 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$3,41 млн
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Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположенный между яркой атмосферой Чиадо и безмятежностью реки Тагус, Alure представляет э…
$878,641
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,34 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,21 млн
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Квартира 1 спальня в Madalena, Португалия
Квартира 1 спальня
Madalena, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Расположенный между яркой атмосферой Чиадо и безмятежностью реки Тагус, Alure представляет э…
$877,259
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,21 млн
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Типы недвижимости в Лиссабоне

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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

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