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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Португалии

5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Almancil, Португалия
Квартира 1 спальня
Almancil, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
€2,850
в месяц
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Дом 5 спален в Almancil, Португалия
Дом 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Великолепная вилла с 5 спальнями, расположенная в престижном курорте Вале-ду-Лобо. Эта вилл…
€8,000
в месяц
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Эта вилла, расположенная в Виламоуре, находится очень близко к полю для гольфа Виктория, в ж…
€5,500
в месяц
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Вилла 4 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
€5,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
€4,500
в месяц
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