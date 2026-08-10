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Жилье в Estombar e Parchal, Португалия

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Estombar
17
20 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$557,788
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Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$299,652
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Квартира 4 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,76 млн
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Дом 3 спальни в Estombar, Португалия
Дом 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Современная вилла с спальней 3+2 в Эстомбаре, ЛагоаМы с гордостью представляем эту великолеп…
$4,37 млн
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,10 млн
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Дом 4 спальни в Estombar, Португалия
Дом 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Отдельный дом недалеко от красивой, живописной деревни Феррагудо, недалеко от всех местных м…
$868,589
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Дом 4 спальни в Estombar, Португалия
Дом 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Дом с панорамой Вид на реку Араде.Приезжайте и откройте для себя эту исключительную виллу с …
$839,045
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Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$697,235
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Квартира 3 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,32 млн
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$879,225
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Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$627,511
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$989,128
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$554,804
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Квартира 4 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$2,11 млн
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
$560,021
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Дом 3 комнаты в Estombar, Португалия
Дом 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного  комфорта и ест…
$463,613
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Вилла в Parchal, Португалия
Вилла
Parchal, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
$623,420
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Квартира 2 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Апартаменты в полусовременном стиле с видом на бассейн и горы Моншике расположены в частном …
$316,992
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Дом 3 спальни в Estombar, Португалия
Дом 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Строящаяся вилла, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьбы от Феррагуду и Лаго…
$454,357
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Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Параметры недвижимости в Estombar e Parchal, Португалия

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с садом
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