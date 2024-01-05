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Quarteira
Жильё в Quarteira, Португалия
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122 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
161 м²
Laguna Resort - престижный туристический комплекс, расположенный в частном кондоминиуме с ве…
€745,000
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Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
Мы представляем эту изысканную, тщательно отремонтированную виллу с 3 спальнями, которая вкл…
€850,000
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Дом 6 спален
Quarteira, Португалия
6
7
721 м²
3
Фантастическая отдельная вилла с 6 спальнями, бассейном и огромным садом, расположенная в Фо…
€6,50 млн
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Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
234 м²
3
Эта вилла, расположенная в Виламоуре, находится очень близко к полю для гольфа Виктория, в ж…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
75 м²
Фантастическая 1+1-комнатная квартира, расположенная на 1-й линии фронта в Куартейре. В допо…
€685,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
3
Его наиболее яркой особенностью является обильный естественный свет, который охватывает кажд…
€480,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
92 м²
3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
129 м²
1
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
€489,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
96 м²
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
€495,000
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Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
280 м²
2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
Эта фантастическая квартира расположена в частном кондоминиуме The Creek в Виламоуре. Некот…
€1,10 млн
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Квартира 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
143 м²
Это новое здание, расположенное именно в Виламуре, спроектированное известным архитектором В…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
147 м²
Это новое здание, расположенное именно в Виламуре, спроектированное известным архитектором В…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
Это новое здание, расположенное именно в Виламуре, спроектированное известным архитектором В…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
144 м²
Продается 3-комнатная квартира в Виламоуре в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort …
€850,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
66 м²
Отлично отремонтированная квартира с 2 спальнями с потрясающим видом на море и Vilamoura Mar…
€380,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
78 м²
Расположен в очень тихом районе, примерно в 15 минутах ходьбы от пристани и пляжа Виламоура.…
€315,000
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Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
6
252 м²
3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
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Дом 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
3
399 м²
Эта фантастическая вилла, полностью меблированная, представляет собой современную, просторну…
€2,80 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
99 м²
3
Великолепная квартира, расположенная в частном кондоминиуме в Виламоуре. Эта квартира имеет …
€486,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
2
147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
2
99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
€625,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
3
142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
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Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
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Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
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Квартира 1 спальня
Quarteira, Португалия
1
1
109 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 122 м2, террасой 33 м2 и парковочным местом, расположенная в…
€710,000
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Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
5
415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
€1,55 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
4
313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
€1,70 млн
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
3
265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
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Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
107 м²
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
€645,000
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