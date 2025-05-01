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Жильё в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Вилла 6 комнат
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
$914,307
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