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Жильё в Alcantarilha e Pera, Португалия

квартиры
11
дома
4
15 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Pera, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Pera, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
€295,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€300,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€290,000
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Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€540,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€400,000
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Квартира 2 спальни в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
€365,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€285,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 726 м²
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€550,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
€595,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€400,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
€380,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
€370,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
€360,000
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Silves, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Silves, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€360,000
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Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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