Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Alcantarilha e Pera
  4. Жилая

Жилье в Alcantarilha e Pera, Португалия

;
Alcantarilha
4
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Расположенная в престижном ландшафте популярного гольф-курорта в Алькантарилхе, эта исключит…
$644,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Эта потрясающая двухкомнатная квартира на первом этаже расположена в престижном гольф-курорт…
$457,158
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Эта квартира с 2 + 1 спальней на продажу расположена в элитном гольф-курорте в Алькантарилхе…
$580,239
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
$341,285
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Alcantarilha e Pera

квартиры

Параметры недвижимости в Alcantarilha e Pera, Португалия

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти