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Жилье в Faro, Португалия

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979 объектов найдено
Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эту великолепную трехэтажную виллу, расположенную в престижном жилом район…
$984,648
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Дом в Lagos, Португалия
Дом
Lagos, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,73 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Захватывающий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й водной ли…
$1,42 млн
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TekceTekce
Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Дом, достойный произведения искусства, вид на море в Карвоейро - ЛагоаУникальная 5-комнатная…
$2,84 млн
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Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$620,292
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 14
Исключительное поместье для продажи в Алгарве Редкая и выдающаяся возможность приобрести одн…
$11,31 млн
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Современная роскошная вилла с видом на море Порто-де-Мос, ЛагосИспытайте прибрежную роскошь …
$3,11 млн
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира, на заключительных этапах строительства, расположена в нескольких минутах ходьбы от…
$750,414
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Квартира в Tavira, Португалия
Квартира
Tavira, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Верхний этаж квартиры T-0 в самом сердце Кабанаса и в 150 метрах от моря и набережной, с уни…
$298,911
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
$340,990
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эта двухкомнатная квартира на продажу расположена в совершенно новой застройке, которая в на…
$556,795
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$374,511
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Представлена современная, элегантная, недавно построенная вилла с прекрасным видом на море.В…
$2,66 млн
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новый частный кондоминиум Cerca do Colégio расположен в самом центре города Портимау, в пеше…
$393,006
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Студия 3 спальни в Loule, Португалия
Студия 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную виллу, которая в настоящее время строится и будет заверше…
$1,29 млн
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Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$393,006
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новая 3-комнатная квартира с 283 м2 общей частной площади, балкона и парковочного места, в A…
$726,014
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Эта вилла с шестью спальнями на продажу расположена в спокойном районе Альманчил, в нескольк…
$2,93 млн
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя новую, современную виллу с тремя спальнями в Лагосе, с захватывающим задни…
$1,11 млн
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$635,745
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Добро пожаловать в эту виллу, изысканное убежище, которое переопределяет роскошную жизнь в п…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую двухкомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$591,961
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Дом 3 спальни в Luz, Португалия
Дом 3 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
2+1 Спальня Таунхаус - ЭспичЭтот таунхаус с 2 + 1 спальней расположен в жилом районе Эспич, …
$620,421
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Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Современная вилла с 4 спальнями с видом на море, бесконечным бассейном и эксклюзивным дизайн…
$3,13 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
$2,30 млн
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Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$453,113
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Вилла в Algoz, Португалия
Вилла
Algoz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 588 м²
Элегантная вилла Сильвес Т5, сочетающая традиции Алгарве с современной изысканностьюРасполож…
$1,60 млн
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Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
$2,20 млн
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Квартира 1 спальня в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Located in the Algarve, 5 Senses Apartments stands in Portimão, just 250 meters from the mag…
$461,314
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Дом 4 спальни в Alvor, Португалия
Дом 4 спальни
Alvor, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, Alvor, Portimão.Мы представляем вам действительно потрясающую…
$4,14 млн
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Типы недвижимости в Faro

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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

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