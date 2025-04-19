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Жильё в Luz, Португалия

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Luz, Португалия
Квартира 2 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира проходит ремонтные работы, вставлена в частный кондоминиум с бассейном в нескольких…
$401,525
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Квартира 2 спальни в Luz, Португалия
Квартира 2 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
2-комнатная квартира в отличном состоянии, расположенная в 5 км от очаровательной деревни Лу…
$285,294
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Квартира 2 спальни в Luz, Португалия
Квартира 2 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира проходит ремонтные работы, вставлена в частный кондоминиум с бассейном в нескольких…
$338,126
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Квартира 3 спальни в Budens, Португалия
Квартира 3 спальни
Budens, Португалия
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Просторные и современные, с большими жилыми помещениями открытой планировки и большими солне…
$633,537
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Вилла с 3 спальнями и видом на море расположена в Лузе, всего в нескольких минутах от пляжа …
$2,01 млн
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