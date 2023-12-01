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Жильё в Caldas da Rainha, Португалия

дома
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
€510,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
€560,000
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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