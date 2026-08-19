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Жилье в Caldas da Rainha, Португалия

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квартиры
20
22 объекта найдено
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Дом 6 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Дом 6 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 441 м²
Вилла с дуплексом T6 с 442 кв.м валовой строительной площади, садом, частным бассейном и гар…
$1,31 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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TekceTekce
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Таунхаус в Foz do Arelho, Португалия
Таунхаус
Foz do Arelho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$405,386
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,73 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

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