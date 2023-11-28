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Жильё в Alcochete, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alcochete, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Inserted in a new private condominium, this 125,45 m² (of usable area) apartment has the vie…
€670,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
€735,000
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