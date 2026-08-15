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Земельные участки в Португалии

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221 объект найдено
Участок земли в Фару, Португалия
Участок земли
Фару, Португалия
Строительный участок с видом на море и добавленной стоимостью утвержденного проекта по строи…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Участок земли в Фару, Португалия
Участок земли
Фару, Португалия
Это недавно разработанный проект, предлагающий пару таунхаусов, которые можно приобрести в к…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
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Участок земли в Grandola, Португалия
Участок земли
Grandola, Португалия
Заповедник Muda Reserve расположен в Aldeia da Muda, между городами Comporta и Grândola прим…
$1,15 млн
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Участок земли в Grandola, Португалия
Участок земли
Grandola, Португалия
Заповедник Muda Reserve расположен в Aldeia da Muda, между городами Comporta и Grândola прим…
$1,01 млн
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Участок земли в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Участок земли
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Земельный участок площадью 1069 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,25 млн
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Участок земли в Фару, Португалия
Участок земли
Фару, Португалия
Шагните в очаровательное царство Quinta das Salinas, скрытый драгоценный камень в Алгарве, к…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
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Участок земли в Almada, Португалия
Участок земли
Almada, Португалия
Городская земля, расположенная в Эрдаде-да-Ароэйра, с возможностью строительства. Участок об…
$1,98 млн
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Участок земли в Португалия
Участок земли
Португалия
Участок площадью 1834 м², расположенный в хорошем районе São Félix da Marinha, вокруг многок…
$419,660
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Участок земли в Фару, Португалия
Участок земли
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя очарование обширного сюжета в престижном сердце Луле, предлагая захватываю…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Языки общения
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
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Участок земли в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Участок земли
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Земельный участок площадью 1069 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,32 млн
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Участок земли в Madalena, Португалия
Участок земли
Madalena, Португалия
Продажа 2 городских участков для промышленных услуг, торговли и гостеприимства. Расположен в…
$179,950
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Участок земли в Азиньял, Португалия
Участок земли
Азиньял, Португалия
Количество этажей 1
Участок в Алгарве, на полосе между равнинным ландшафтом и горами. Прекрасные виды на обши…
$79,349
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Этот участок расположен в Варандаш-ду-Лагу, жилом и очень тихом районе. Он имеет площадь о…
$1,39 млн
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Недвижимость площадью 42 350 м2, расположенная в Семино (700 м от Фонте Санта), с наземным д…
$2,23 млн
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Участок земли в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Участок земли
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Земельный участок площадью 1001 м², с площадью застройки 396,90 м².Участок находится на терр…
$1,25 млн
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Участок городской земли, расположенный в Лоле. Участок позволяет построить 8 костров, очен…
$508,573
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Купите этот просторный участок площадью 1260 м² в Варандаш-ду-Лагу, который идеально подходи…
$2,76 млн
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Участок земли в Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок земли
Sao Bras de Alportel, Португалия
Городской участок под строительство - Сан-Браш-де-Алпортел Участок расположен всего в 5 мину…
$357,096
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Площадь 200 м²
Этот земельный участок, расположенный в сельской местности и недалеко от пляжа, спроектирова…
$725,351
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Участок земли в Madalena, Португалия
Участок земли
Madalena, Португалия
Земельный участок для строительства расположен в Вале-да-Лама, недалеко от поля для гольфа P…
$582,739
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Участок земли в Oliveira do Bairro, Португалия
Участок земли
Oliveira do Bairro, Португалия
Площадь 450 м²
$20,983
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Участок земли в Pechao, Португалия
Участок земли
Pechao, Португалия
Террено 4.080 м2, расположено в 15 минутах от центра Фару, с предварительным утверждением пр…
$290,140
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Участок земли в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Участок земли
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Земельный участок площадью 1065 м², с площадью застройки 373.55 м².Участок находится на терр…
$1,16 млн
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Участок земли в Madalena, Португалия
Участок земли
Madalena, Португалия
1240 кв.м. участок, всего в 100 метрах от пляжа. Из-за наклона земли городской совет Вила-ду…
$251,108
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Площадь 420 м²
$989,970
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Участок расположен в районе Амендоэйра в Лоле и имеет площадь около 15640 м2
$212,026
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Земельный участок для строительства 15 жилых домов и коммерческих помещений с привилегирован…
$905,895
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Участок земли в Loule, Португалия
Участок земли
Loule, Португалия
Площадь 3 233 м²
Эта возможность, находящаяся в зоне расширения Алмансила, позволяет застроить до 50% площади участка
$3,91 млн
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Участок земли в Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок земли
Sao Bras de Alportel, Португалия
$175,758
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Участок земли в Torres Vedras, Португалия
Участок земли
Torres Vedras, Португалия
Отличный земельный участок общей площадью 1634 м2 с утвержденным проектом на строительство п…
$319,526
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