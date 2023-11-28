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Жильё в Portimao, Португалия

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49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 12/22
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€225,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/8
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€260,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
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€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 6/9
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€235,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
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€550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€300,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€290,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€525,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 7/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
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€578,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Квартира 2 спальни с vid na more, с рестораном, без ремонта в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с vid na more, с рестораном, без ремонта
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€210,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с kondicioner, с lift в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с kondicioner, с lift
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 8/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€335,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Mexilhoeira Grande, Португалия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€695,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€208,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€398,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Квартира 4 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Новая квартира типологии T4, расположенная в прибрежной зоне в Портимане, недалеко от всех в…
€345,000
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Новая квартира типологии T3, расположенная в прибрежной зоне в Портимане, недалеко от всех в…
€280,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, со стиральной машиной в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, со стиральной машиной
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/10
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с kondicioner, с vid na gory в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с kondicioner, с vid na gory
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
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€3,50 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 84 кв. м, балконом площадью 15 кв. м и 1 парковочным местом,…
€385,000
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 279 м²
С великолепным видом на пристань для яхт Прайя-да-Роша и замок Феррагудо эта роскошная кварт…
€1,45 млн
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Таунхаус 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
€143,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Таунхаус 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Отличная квартира в прекрасном месте всего в 5 минутах от пляжа и центра живописной деревни …
€495,000
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 9/17
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€423,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Вилла 4 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Эта вилла расположена в очень тихом жилом районе, в тупике. На первом этаже мы находим при…
€1,10 млн
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Вилла 11 спален в Portimao, Португалия
Вилла 11 спален
Portimao, Португалия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 383 м²
Отдельная вилла с видом на Прайя да Роша в Портимао. Этот отель расположен в уникальном и …
€2,95 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 10/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€450,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Вилла 6 спален в Portimao, Португалия
Вилла 6 спален
Portimao, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3/3
€630,000
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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