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Дома в Португалии

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755 объектов найдено
Вилла в Turcifal, Португалия
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Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,10 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,16 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
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TekceTekce
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$809,275
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,01 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Потрясающая Вила Sol Golf Resort Villa с 4 спальнями, бассейном и дизайнерскими интерьерамиП…
$2,29 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$416,426
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Дом в Lagos, Португалия
Дом
Lagos, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,73 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 спален в Montenegro, Португалия
Дом 5 спален
Montenegro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Современная вилла с 5 спальнями с видом на лагуну невероятного природного парка Риа Формоза.…
$2,47 млн
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Дуплекс 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Новая квартира-дуплекс с 1 спальней, общей площадью 93 кв. м, 1 парковочным местом, садом и …
$894,718
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
$1,96 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла Т4, Карвоэйро, Алгарве.Приходите и исследуйте этот традиционный дом в жилом районе в К…
$797,684
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Дом в Alvor, Португалия
Дом
Alvor, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,98 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Продается элегантная вилла с 3 спальнями в одном из самых тихих районов Эшторила, всего в не…
$1,51 млн
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в историческом городе Тавира, эта потрясающая вилла предлагает идеальное сочет…
$1,47 млн
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Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Прекрасная, современная 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого этажа…
$3,17 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
$1,09 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу расположена в Mexilhoeira Grande, расположенная в тих…
$1,01 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном пляжном городке Карвейро, этот красивый отель имеет очаровани…
$1,41 млн
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,20 млн
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$867,554
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Дом 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Дом 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новая вилла с 3 спальнями с бассейном и видом на море, расположенная в Fuseta, Olhão, Algarv…
$803,593
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$806,282
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Дом в Luz, Португалия
Дом
Luz, Португалия
Расположенный в живописной деревне Praia da Luz, этот потрясающий отдельно стоящий дом предл…
$1,36 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Вилла в Сетубал, Португалия
Вилла
Сетубал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
$717,178
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Дуплекс 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
$838,057
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