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Жилье в Lagos, Португалия

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18
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135 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира, на заключительных этапах строительства, расположена в нескольких минутах ходьбы от…
$644,056
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эта двухкомнатная квартира на продажу находится в недавно построенном роскошном комплексе в …
$685,737
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартира в частном кондоминиумеОткройте для себя эту элегантную квартиру в престижном частно…
$673,600
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Вилла с четырьмя спальнями в современном стиле состоит из 2 этажей, 5 ванных комнат, подвала…
$3,84 млн
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Дом 3 спальни в Lagos, Португалия
Дом 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 234 м²
Спальня 3+1, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в не…
$1,76 млн
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Откройте для себя две уникальные и эксклюзивные разработки, включающие 65 современных кварти…
$791,235
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Дом 3 спальни в Luz, Португалия
Дом 3 спальни
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
2+1 Спальня Таунхаус - ЭспичЭтот таунхаус с 2 + 1 спальней расположен в жилом районе Эспич, …
$620,421
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Откройте для себя две уникальные и эксклюзивные разработки, включающие 65 современных кварти…
$961,204
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Откройте для себя это фантастическое свойство, расположенное рядом с пристанью для яхт в сам…
$972,926
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Откройте для себя две уникальные и эксклюзивные разработки, включающие 65 современных кварти…
$656,432
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 591 м²
Эта вилла с 3 спальнями расположена в Vale da Lama, тихом районе к востоку от Лагоса с потря…
$2,93 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Luxury Seafront Private Condominium с 13 виллами представляет эксклюзивный частный кондомини…
$1,58 млн
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Эта роскошная 3-комнатная квартира в Лагосе предлагает исключительную отделку и выдающееся к…
$606,027
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Эта роскошная двухкомнатная квартира расположена на совершенно новой застройке в живописном …
$720,903
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
$566,363
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Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Фантастическая современная двухэтажная вилла, строящаяся в привилегированном месте, на линии…
$2,84 млн
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Откройте для себя новый дом в ЛагосеСовременная и уютная 2-комнатная квартира с видом на мор…
$431,340
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Эта трехкомнатная квартира на продажу расположена в самом сердце Лагоса. Продаваемая полност…
$644,710
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира, на заключительных этапах строительства, расположена в нескольких минутах ходьбы от…
$750,414
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Современная роскошная вилла с захватывающим видом на море для продажи в Порто-де-Мос, Лагос,…
$3,81 млн
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Таунхаус в Luz, Португалия
Таунхаус
Luz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Эта вилла с 3 спальнями, расположенная в привилегированном месте всего в нескольких минутах …
$620,292
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$973,377
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эта совершенно новая вилла для продажи находится в Лагосе, предлагая захватывающий вид на мо…
$2,81 млн
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Дом 4 спальни в Lagos, Португалия
Дом 4 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Современная вилла с 4 спальнями с видом на море, бесконечным бассейном и эксклюзивным дизайн…
$3,13 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу в Лагосе с потрясающим видом на океан и бассейном на …
$1,49 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Стильный, современный отель расположен в районе Порту-де-Мош в Лагосе, всего в нескольких ми…
$3,06 млн
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Эта исключительная двухкомнатная квартира расположена на 8-м этаже эксклюзивного курорта Sun…
$1,35 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в престижном районе Монте-де-Лемос в Прайя-да-Луш, Лагос, эта современная трех…
$2,29 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Частный кондоминиум Seafront с 13 роскошными вилламиЭта эксклюзивная роскошная разработка пр…
$1,47 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$965,128
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