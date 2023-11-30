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Realting.com
Португалия
Жилая
Округ Порту
Жильё в Округ Порту, Португалия
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
27
Matosinhos e Leca da Palmeira
18
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
8
Lordelo do Ouro e Massarelos
6
Foz do Sousa e Covelo
5
Gondomar
4
Vila Nova de Gaia
3
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128 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг
Gondomar, Португалия
4
3
152 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€270,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
4
3
149 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью комплекса, расположенного в Канидело, который стр…
€475,125
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Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
5
3
167 м²
Эта квартира c 4 спальнями, является частью комплекса, расположенного в Канидело, который ст…
€517,125
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ
Gondomar, Португалия
4
3
140 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€252,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
2
82 м²
Эта просторная квартира с 2 спальнями является частью нового комплекса, расположенного всего…
€425,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
5
4
210 м²
Эта просторная квартира c 4 спальнями, является частью нового комплекса, расположенного все…
€1,000,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5
3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
2
79 м²
Квартира с 2 спальнями в Матозиньюше, расположенная недалеко от центра города, с отличным до…
€199,900
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Tamega e Sousa, Португалия
4
3
145 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, является частью комплекса, расположенного в Вила-Нов…
€545,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Tamega e Sousa, Португалия
2
90 м²
Просторная квартира 2 спальни с балконом, гаражом и кладовой в новом комплексе Antas Green в…
€347,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
70 м²
Квартира с 2 спальнями в Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
€249,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
€465,000
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Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2
1
45 м²
Проект реновации старого здания. Дом расположен в оживленном районе города Порту, в непосре…
€175,000
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Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
2
105 м²
Великолепная 2-комнатная квартира с панорамным видом на устье реки Дору. Квартира имеет б…
€450,000
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Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
3
145 м²
Квартира с 3 спальнями с балконом, 2 парковочными местами и кладовой, встроенная в новый ком…
€545,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Порту, Португалия
3
2
145 м²
2/4
Квартира с 3 спальнями с балконом, 2 парковочными местами и кладовой, встроенная в новый ком…
€545,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Порту, Португалия
2
1
104 м²
2
Великолепная 2-комнатная квартира с панорамным видом на устье реки Дору. Квартира имеет б…
€450,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2
72 м²
Комплекс расположен в центре города, в нескольких метрах от церкви и башни Клеригуш, спроект…
€492,000
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Квартира 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
2
1
46 м²
Новый роскошный комплекс рождается в самом сердце Порту, в 300 метрах от станции метро Comba…
€180,000
1
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1
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Студия 1 ванная
Порту, Португалия
1
45 м²
2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
€390,000
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Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
1
1
40 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Полностью отремонтированная квартира в самом центре Порту …
€350,000
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Tamega e Sousa, Португалия
5
4
216 м²
9/9
Эта полностью отремонтированная квартира с 4 спальнями расположена на последнем этаже, откуд…
€539,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
2
143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
€725,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
3
187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
€1,03 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tamega e Sousa, Португалия
3
131 м²
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтированн…
€210,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Oliveira do Douro, Португалия
2
115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
€259,000
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Квартира 2 спальни в центре города, с видом на город, с супермаркетом
Tamega e Sousa, Португалия
2
60 м²
Квартира 2 спальни с полным ремонтом, оборудованием и мебелью находится на 3-м этаже в здан…
€230,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
1
53 м²
2
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
€430,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, в центре города
Порту, Португалия
3
1
143 м²
3
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
€1,18 млн
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