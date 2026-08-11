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Жилье в Porto, Португалия

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44
Matosinhos
15
Maia
3
Vila do Conde
3
148 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Vila do Conde, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila do Conde, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Новая квартира с 1 спальней и большой верандой и гаражом в престижном кондоминиуме в центре …
$230,925
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Квартира с 1 спальней площадью 55 м2 и балконом площадью 15 м2, расположенная в новом закрыт…
$405,541
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Квартира 2 спальни  с полным ремонтом, оборудованием и мебелью находится на 3-м этаже в здан…
$265,563
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
$563,456
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Квартира в центре Порту с1 спальней, балконом, парковочным местом и кладовой в центре Порту …
$405,179
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
$644,280
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$288,656
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Квартира 4 спальни в Порту, Португалия
Квартира 4 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Скайлайны, которые вдохновляют; места, которые отдыхают, ваше сиденье над Порту, ваш горизон…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
$404,118
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе Ocean Living.Ком…
$415,665
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Квартира 3 спальни на 3 этаже с балконом, 2 парковочных места и кладовой готова к заселениюЭ…
$473,396
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 58 м²
Квартира-студия  58 кв м, в новом комплексе в центре города Порту. Здание расположено в искл…
$404,118
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$710,094
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Квартира 3 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 3 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Этаж 3/7
$1,25 млн
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Квартира площадью 117 кв. м с 2 спальням, террасой17 кв. м и парковочным местом,  в новейший…
$565,766
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Просторная квартира 2 спальни с балконом, гаражом и кладовой в новом комплексе Antas Green в…
$401,232
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 88 кв. м, балконом площадью 9 кв. м и 1 парковочным местом н…
$398,345
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Апартаменты с 2 спальнями, площадью 118 кв. м и балконом 9 кв. м в новейшем жилом комплексе …
$432,984
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
$536,900
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Квартира 2 спальни с видом на реку в районе МассарелосКвартиры расположены в Порту, в соврем…
$635,043
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Квартира 6 спален в Порту, Португалия
Квартира 6 спален
Порту, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Инвестиционная возможность в сердце ПортуЦена: 685 000 €Расположение: Rua Gonçalo Кристовао,…
$802,539
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
Квартира с 1 спальней и  террасой 23 м2 в жилом комплексе Las Palmeras de Leça в Леса-да-Пал…
$385,636
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/11
Квартира с 1 спальней площадью 90 м² с открытой террасой 39 м² в жилом комплексе, сочетающем…
$431,317
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Студия в Порту, Португалия
Студия
Порту, Португалия
Площадь 89 м²
Квартира 88.9 м2, балкон 8м2 и вид на сад, расположена в центре Порту.Здание на улице Alvare…
$415,665
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здание бы…
$692,774
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 49 кв. м,верандой 3 кв. м и 1 парковочным местом, расположен…
$305,975
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Квартира с 1 спальней и  террасой 23 м2 в жилом комплексе Las Palmeras de Leça в Леса-да-Пал…
$385,356
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Квартира с 2 спальнями, площадью 78 кв.м. и балконом 3 кв.м., построенная в новом здании ряд…
$404,118
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Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Новая  квартира 3 спальни  с балконом 12 м2 в жилом комплексе в Университетском ЦентреКварти…
$496,488
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Дом 6 спален в Порту, Португалия
Дом 6 спален
Порту, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Дом T5+1 площадью 389 м2 с грубой частной поверхностью, садом, бассейном и видом на море, в …
$3,61 млн
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с видом на озеро
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