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Жилье в Albufeira, Португалия

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50 объектов найдено
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 645 м²
Расположенная в престижной Марине де Альбуфейра, эта исключительная вилла с четырьмя спальня…
$3,75 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая 3-комнатная квартира в престижном Pine Cliffs Ocean Suites Resort & Spa пред…
$2,11 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
$589,480
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
$2,30 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Расположенная в очаровательной застройке в Альбуфейре, эта роскошная квартира с тремя спальн…
$5,27 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Эта потрясающая недвижимость для продажи расположена в жилом районе Гале, в Альбуфейре, и вк…
$1,76 млн
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Квартира 4 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Эта квартира с четырьмя спальнями расположена в очаровательном бутике всего в 12 единицах в …
$1,52 млн
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,61 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Эта трехкомнатная двухкомнатная квартира на продажу расположена в Альбуфейре, в престижном ч…
$644,710
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 720 м²
Эта современная вилла с пятью спальнями на продажу расположена в востребованном районе Гале,…
$5,80 млн
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Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$658,830
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
2 Спальня, вид на море АльбуфейраПредставляя эту изысканную двухкомнатную квартиру с панорам…
$537,698
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
$982,466
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта потрясающая современная вилла, расположенная в эксклюзивной пристани Альбуфейра, будет з…
$2,05 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Полностью отремонтированная аренда инвестиционной недвижимости для продажи в Альбуфейре - 5 …
$1,88 млн
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Вилла в Paderne, Португалия
Вилла
Paderne, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Элегантная вилла с 4 спальнями с бассейном, гаражами и видом на горы на продажу в Падерне, А…
$879,150
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенная в престижной Balaia Golf Village, эта полностью меблированная квартира с 1 + 1…
$492,324
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Современная вилла с четырьмя спальнями на продажу с частным бассейном в Ольхос-де-Агуа, очар…
$2,05 млн
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Таунхаус в Albufeira, Португалия
Таунхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$866,882
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Расположенная в зрелой и красиво поддерживаемой урбанизации Квинта-дос-Аламос, Гия-Альбуфейр…
$926,038
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Откройте для себя исключительную возможность приобрести новую современную виллу в Вале Навио…
$1,85 млн
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 524 м²
Эта потрясающая вилла с пятью спальнями расположена в очень востребованном районе Альбуфейра…
$2,81 млн
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Дом 4 спальни в Albufeira, Португалия
Дом 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 322 м²
Вилла с 4 спальнями, АльбуфейраУникальная возможность приобрести впечатляющую современную ви…
$3,49 млн
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современный односпальный первый этаж полностью меблированной квартиры, расположенной на холм…
$334,077
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Студия 4 спальни в Albufeira, Португалия
Студия 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Современный четырехспальный таунхаус на продажу в Бранкейре. Эта недвижимость расположена в …
$1,05 млн
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Дом 4 спальни в Albufeira, Португалия
Дом 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 258 м²
Роскошная вилла в современном стиле, расположенная в привилегированном месте Альбуфейра, пре…
$3,25 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные 3-комнатные апартаменты с видом на море в эксклюзивном кондоминиуме Praia de Olh…
$615,405
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Недавно отремонтированный с высококачественной отделкой по всему вам автоматически встречает…
$410,270
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта новая студия для продажи расположена в самом сердце Олхос-Д'Агуа, в Альбуфейре, всего в …
$351,660
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$635,713
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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