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Жильё в Албуфейра, Португалия

Albufeira e Olhos de Agua
36
42 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
2-комнатная квартира с видом на море и террасой - Albufeira Расположен в кондоминиуме в 2 ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
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€290,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
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Вилла 4 спальни в Guia, Португалия
Вилла 4 спальни
Guia, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 196 м²
Современная роскошная вилла с высококачественной отделкой, на стадии строительства, недалеко…
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
€3,30 млн
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
€750,000
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Вилла 2 спальни в Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
€680,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
€545,000
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Вилла 4 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
€3,25 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с Онлайн-показ
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза Апартаменты с двумя спальням…
€1,10 млн
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Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с тренажерным залом в Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с тренажерным залом
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€1,99 млн
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€550,000
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Вилла 6 спален в Албуфейра, Португалия
Вилла 6 спален
Албуфейра, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Основная вилла состоит из 6 спален и пяти ванных комнат.С гостиной и столовой и полностью об…
€4,00 млн
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Вилла 4 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 3 этажами находится в хорошем состоянии, с наружными и вн…
€900,000
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Квартира 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 18 квартир с высоким качеством строительства и видом на мор…
€590,000
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Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
€443,000
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Вилла 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Современная вилла рядом с пристанью для яхт Албуфейры, в нескольких минутах ходьбы от всех о…
€1,13 млн
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Таунхаус 2 спальни в Ferreiras, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
€600,000
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Квартира в Albufeira, Португалия
Квартира
Albufeira, Португалия
Bayline - это эксклюзивная недвижимость на берегу моря для продажи, комплекс апартаментов с …
€265,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
€510,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 36,20m² Высокое качество жизни с …
€530,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 128 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 128,50m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€450,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,40 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
€465,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70 и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с ун…
€455,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€435,000
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129,70m² и верандой 20,40m² Высокое качество жизни с …
€455,000
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Типы недвижимости в Албуфейра

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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