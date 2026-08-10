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Жилье в Grandola, Португалия

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квартиры
4
6 объектов найдено
Вилла в Carvalhal, Португалия
Вилла
Carvalhal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла площадью 200 м2 состоит из 3 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$686,570
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Квартира 1 спальня в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
$265,844
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Дом 4 спальни в Grandola, Португалия
Дом 4 спальни
Grandola, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 394 м²
Эта впечатляющая вилла совершенно новая и была готова к переезду, с роскошными отделочными ш…
$4,43 млн
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Квартира 2 спальни в Grandola, Португалия
Квартира 2 спальни
Grandola, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Роскошная недвижимостьT2 с современной архитектурой и уютной атмосферой в частном кондоминиу…
$389,240
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Квартира в Grandola, Португалия
Квартира
Grandola, Португалия
Площадь 228 м²
Роскошный двухэтажный жилой дом, где элегантность сочетается с комфортом и удобством. Этот ж…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Grandola, Португалия
Квартира 2 спальни
Grandola, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Роскошная недвижимостьT2 с современной архитектурой и уютной атмосферой в частном кондоминиу…
$389,240
Оставить заявку
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