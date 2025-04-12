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Жильё в Ferragudo, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Отличная квартира в прекрасном месте всего в 5 минутах от пляжа и центра живописной деревни …
$523,039
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Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с террасой в Ferragudo, Португалия
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с террасой
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$385,945
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