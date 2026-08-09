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Жилье в Lagoa, Португалия

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Lagoa e Carvoeiro
61
Carvoeiro
37
Estombar e Parchal
20
Estombar
17
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120 объектов найдено
Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Дом, достойный произведения искусства, вид на море в Карвоейро - ЛагоаУникальная 5-комнатная…
$2,84 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Представлена современная, элегантная, недавно построенная вилла с прекрасным видом на море.В…
$2,66 млн
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Таунхаус в Ferragudo, Португалия
Таунхаус
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Таунхаус в современном стиле, расположенный в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от Ф…
$393,006
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,76 млн
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
$577,950
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$498,185
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла 3+1 с бассейном – Карвоэйро – ЛагоаВеликолепная вилла, которая сочетает в себе очарова…
$2,71 млн
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает от 1 до 4-комнатных резиденций. Его поразител…
$981,131
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$614,512
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$1,20 млн
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла Т4, Карвоэйро, Алгарве.Приходите и исследуйте этот традиционный дом в жилом районе в К…
$797,684
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$450,801
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Квартира 3 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 3 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$779,957
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Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$557,788
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$872,117
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Дом 5 спален в Lagoa, Португалия
Дом 5 спален
Lagoa, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 325 м²
Великолепная вилла с 5 спальнями с захватывающим видом на поле для гольфа и окружающий ландш…
$2,35 млн
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Квартира 2 спальни в Porches, Португалия
Квартира 2 спальни
Porches, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
$343,591
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Дом 6 спален в Carvoeiro, Португалия
Дом 6 спален
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 235 м²
Отличная вилла в Карвоэйро, Лагоа.Современная вилла с шестью спальнями, расположенная в спок…
$2,12 млн
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$622,438
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$879,225
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Дом 4 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 252 м²
Очаровательная вилла в Лагоа – элегантность и комфорт в каждой деталиРасположенная в тихом ж…
$2,56 млн
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Квартира 2 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2-спальная квартира в роскошном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом на море, недалеко…
$738,596
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$550,934
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$554,832
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Дом 2 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Вилла 2 Спальни - Carvoeiro - LagoaМы представляем эту великолепную двухэтажную полуотдельну…
$613,921
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$989,128
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Студия в Carvoeiro, Португалия
Студия
Carvoeiro, Португалия
Площадь 87 м²
Студия 87 кв.м.с террасой площадью 9 кв.м. в доме  в закрытом комплексе Carvoeira Gardens.Ca…
$404,565
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Дом 3 спальни в Lagoa, Португалия
Дом 3 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Вилла с 3 спальнями с бассейном и гаражом - Carvoeiro - LagoaОткройте для себя эту недавно о…
$1,06 млн
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Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$299,667
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 81 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$555,424
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Типы недвижимости в Lagoa

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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