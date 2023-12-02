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Дуплексы в Португалии

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20 объектов найдено
Дуплекс в Сетубал, Португалия
Дуплекс
Сетубал, Португалия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Дуплекс в самом центре города Сетубала, в тихом районе, но в то же время в самом центре горо…
€295,000
в месяц
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Дуплекс 4 спальни в Фару, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
€450,000
в месяц
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Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€259,250
в месяц
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
€483,000
в месяц
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Madeira, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
€550,000
в месяц
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
€291,000
в месяц
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном здании, распо…
€383,640
в месяц
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
€440,000
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
€510,000
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предложением гас…
€890,000
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
€1,15 млн
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в West, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
West, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
€1,09 млн
в месяц
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
€724,500
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
€530,000
в месяц
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
€518,000
в месяц
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
€1,76 млн
в месяц
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Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Misericordia, Португалия
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Misericordia, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
€890,000
в месяц
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных террас…
€925,000
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
€750,000
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
€1,15 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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