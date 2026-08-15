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Дуплексы в Португалии

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Лиссабон
10
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21 объект найдено
Дуплекс 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Новая квартира-дуплекс с 1 спальней, общей площадью 93 кв. м, 1 парковочным местом, садом и …
$894,718
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Дуплекс 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 186 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 146,7 кв.м, балконом 7,1 кв.м и садом 32,6 кв…
$838,057
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Дуплекс 3 спальни в Vau, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью оборуд…
$589,936
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Дуплекс 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухуровневая квартира  с 3 спальнями, с балконом, с отличной отделкой и большими окнами, ра…
$613,071
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Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
$1,33 млн
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Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
$867,554
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TekceTekce
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
$1,33 млн
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Дуплекс 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Эти апартаменты очень удачно расположены в здании на берегу реки, принадлежат комплексу Cruz…
$2,04 млн
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Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$299,884
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Дуплекс 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
$1,26 млн
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Дуплекс 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Светлая двухуровневая квартира в районе São Bento, недавно полностью отремонтированная. Квар…
$1,03 млн
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Дуплекс 1 спальня в Порту, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном здании, распо…
$443,771
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Дуплекс 2 спальни в Порту, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
$508,965
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Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$659,341
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Дуплекс 4 спальни в Alcantara, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Alcantara, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Фантастический дуплекс с4 спальнями в отличном месте .В квартире 2 превосходных южных террас…
$1,07 млн
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Дуплекс 3 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Amoreiras — один из районов с лучшим качеством жизни в Лиссабоне, с большим предложением гас…
$1,03 млн
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Дуплекс 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
$636,206
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Дуплекс 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 107 кв. м, верандой 44 кв. м и парковочным ме…
Цена по запросу
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Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
Лофт-дуплекс с 1 спальней, 99 кв.м. с парковкой и террасой 5 кв.м., в новом здании, располож…
$599,190
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Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$558,704
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Дуплекс 4 спальни в Фару, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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Параметры недвижимости в Португалии

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