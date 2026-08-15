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Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
Комплекс вилл Quinta de Santo António
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Комплекс вилл Quinta de Santo António
Turcifal, Португалия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 215–221 м²
6 объектов недвижимости 6
Закрытый кондоминиум из 6 эксклюзивных вилл. Расположенный рядом с кондоминиумом Quinta de Fez, этот уютный охраняемый жилой комплекс предлагает идеальное сочетание приватности, элегантности и современного комфорта.
Застройщик
LDV Invest
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Застройщик
LDV Invest
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Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
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Жилой квартал Riverside Square
Marvila, Португалия
от
$547,885
Год сдачи 2023
Площадь 71–192 м²
7 объектов недвижимости 7
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир. Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
630,422
Квартира 2 комнаты
154.0
1,16 млн
Квартира 3 комнаты
192.0
1,36 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
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Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Порту, Португалия
от
$228,296
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 47–383 м²
1 объект недвижимости 1
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот жилой комплекс предлаг…
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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TekceTekce
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
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Жилой комплекс House T3 deluxe
Cascais, Португалия
от
$1,52 млн
Площадь 169 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный дом с 3 спальнями в одном из самых спокойных районов Эшторила, всего в нескольких минутах от пляжа Тамариз и набережной Кашкайш. Расположен на двух этажах, включает 3 люкса, просторную гостиную с высоким потолком и ориентацией на юго-запад. Частный сад, бассейн с низкими затратами…
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Показать все Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Жилой комплекс PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Португалия
от
$955,227
Площадь 142 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в тихом районе PAÇO DE ARCOS, Синтра. Просторные апартаменты с современной отделкой: светлая гостиная с выходом на большую террасу, полностью оборудованная кухня, три спальни с встроенными шкафами и два санузла. В наличии кондиционеры, окна с двойным остеклением, парковочное м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
142.0
942,741
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
Жилой комплекс Infante Residences
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Жилой комплекс Infante Residences
Estrela, Португалия
от
$641,980
Площадь 116–116 м²
2 объекта недвижимости 2
Infante Residences — это премиальный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Эштрела в центре Лиссабона. Проект включает 45 полностью обновлённых апартаментов с продуманными планировками, высококачественной отделкой, деревянными полами, кондиционерами и полностью оборудованными кух…
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
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Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от
$357,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи. Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 …
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Показать все Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Жилой комплекс Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Cascais, Португалия
от
$1,59 млн
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Эта стильная трёхкомнатная вилла площадью 207 м² полностью отремонтирована с использованием высококачественных материалов и расположена в закрытом кондоминиуме с бассейном в престижном районе Монте Эшторил. Дом включает 3 спальни-сьюты, уютную гостиную с камином, современную кухню, просторну…
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
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Жилой комплекс Loja Bijou
Порту, Португалия
от
$247,671
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Площадь 69–290 м²
9 объектов недвижимости 9
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с исто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
76.8
480,046
Квартира 3 комнаты
156.0 – 271.4
884,905 – 1,47 млн
Квартира 4 комнаты
290.0
1,51 млн
Магазин
69.0
358,589
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
Жилой комплекс House T3
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Жилой комплекс House T3
Sintra, Португалия
от
$1,17 млн
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
Современный дом с 3 люксовыми спальнями в охраняемом кондоминиуме в Албарраке. Просторная гостиная с камином, стильная кухня, приватный сад, полноценный подвал с прачечной и парковкой на 2–3 авто. Кондиционер, качественная отделка и тёплая атмосфера. В кондоминиуме — бассейн, зелёные зоны и …
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
Жилой комплекс Beloura
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Жилой комплекс Beloura
Sintra, Португалия
от
$1,30 млн
Площадь 166 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс в престижном и спокойном районе Белоура, Синтра. Современные трёхкомнатные резиденции, построенные в 2021 году, сочетают в себе функциональность и комфорт повседневной жизни. В каждой — 6 ванных комнат/санузлов, просторная планировка и два выделенных парковочных места. Апартам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
166.0
1,27 млн
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Madalena, Португалия
от
$719,319
Год сдачи 2023
Жилой комплекс, расположенный в Алькантаре в Лиссабоне, в районе Bairro da Estrela, предлагает необыкновенное сочетание истории и отдыха. Район Estrela является одним из самых центральных мест в Лиссабоне. С фантастическим панорамным видом и расположением с отличным доступом к центру горо…
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
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Жилой комплекс Parque das Nações
Лиссабон, Португалия
от
$2,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Площадь 272 м²
1 объект недвижимости 1
Подходит для программы GOLDEN VISA 500K Комплекс с отличным расположением в Лиссабоне, новое 16-этажное жилое здание с видом на реку и парк. Этот жилой комплекс предлагает ряд привлекательных вариантов, предназначенных для проживания людей разного возраста. С современным подходом, это …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
272.0
3,47 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Показать все Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Marvila, Португалия
от
$350,646
Год сдачи 2023
Площадь 177 м²
1 объект недвижимости 1
Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением. В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато. Кварт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
177.0
1,30 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Показать все Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Лиссабон, Португалия
от
$831,989
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 26
Площадь 161–255 м²
3 объекта недвижимости 3
Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование! РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей ч…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
161.0
908,039
Квартира 2 комнаты
184.0
1,66 млн
Квартира 3 комнаты
255.0
1,89 млн
Агентство
AMBER STAR REAL ESTATE
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Португалия расположена на Иберийском полуострове, но также включает и ряд островов, например, Азорские острова. Новостройки Португалии активнее всего возводятся именно на материковой части, но есть и эксклюзивные варианты, которые могут стать хорошей инвестицией в европейской стране.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Португалии

Купить жилье от застройщика в Португалии — это получить объект с выгодными условиями, построенный по современным стандартам качества. Иностранцы охотно выбирают этот сегмент из-за простоты процесса и инвестиционного потенциала. 

Вот ключевые плюсы:

  • Современные технологии. Жилые комплексы в Португалии оснащены энергоэффективными системами и предлагают квартиры с удобными планировками.
  • Простота покупки. Для сделки нужен только паспорт, а регистрация занимает 1–2 дня.
  • Доходность. Аренда нового португальского жилья в популярных районах приносит 5–7% годовых.
  • Отсутствие лишних налогов. При покупке недвижимости от застройщика в Португалии не платится налог на переход права собственности, как на вторичном рынке.

Стоимость жилья в новостройках Португалии

На первичном рынке доступны квартиры в многоэтажных комплексах, таунхаусы и виллы. Средняя цена по стране — €2600–€3000 за м². В строящихся домах можно сэкономить до 10–15%, покупая жилье на ранних этапах.

Например, студия 30 м² в новом доме стоит €80,000–100,000, квартира 50 м² — €130,000–€180,000. Таунхаусы площадью 100 м² начинаются от €250,000, а виллы в премиум-сегменте — от €500,000. Застройщики Португалии часто предлагают рассрочку, что упрощает покупку на этапе строительства.

Средняя стоимость нового жилья в Португалии:

Тип жилья Средняя стоимость за м² (EUR)

Примерная стоимость (EUR)

Студия (30 м²)

2600–3000

 80,000–100,000
Квартира (50 м²) 2600–3200 130,000–180,000
Таунхаус (100 м²) 2500–3000 250,000–300,000
Вилла (150 м²+) 3000–5000

500,000+

Популярные города Португалии для приобретения жилья в новостройке

Недвижимость от застройщика в Португалии сосредоточена в городах с высоким спросом. Вот самые востребованные локации:

  • Лиссабон. На столицу приходится большая часть нового строительства, но эти комплексы часто находятся далеко от центра. Лучше всего жилье тут показывает себя как инвестиционный актив.
  • Порту. Второй по величине город с развитой инфраструктурой. Тут в ходу арендное жилье как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды
  • Фару (Алгарве). Курортный регион с виллами и апартаментами идеален для отдыха и сдачи недвижимости в аренду.
  • Брага. Спокойный город с растущим рынком, который хорошо подходит для проживания всей семьей.

Полезные материалы по покупке новостроек в Португалии

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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Португалии

Какие новостройки в Португалии пользуются повышенным спросом у покупателей?

Хорошо распродаются квартиры в новых жилых комплексах, расположенных на побережье. Они привлекают покупателей красивыми видами и быстрым доступом на пляж. Большой популярностью также пользуются новостройки в центре Лиссабона.

Какая средняя цена кв. метра в новых жилых комплексах в Португалии?

Дороже всего за квадрат новостройки просят в Лиссабоне - около 5000-8000 евро. В других городах кв. метр жилья от застройщика стоит 2500-3500 евро.

Какие преимущества дает приобретение квартиры в новостройке в Португалии?

Если приобрести жилье в курортных зонах, можно до 6-7 месяцев в году проводить время на лучших европейских пляжах. Наличие квартиры в Лиссабоне откроет хорошие перспективы для трудоустройства. Купленное жилье также может приносить пассивный доход, если сдавать его в аренду.

Какие нужны документы для приобретения недвижимости от застройщика в Португалии?

Иностранцам необходим загранпаспорт и португальский ИИН (оформляется в налоговой). Потребуется также открыть счет в одном из банков Португалии для совершения денежного перевода продавцу объекта.
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