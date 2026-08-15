Португалия расположена на Иберийском полуострове, но также включает и ряд островов, например, Азорские острова. Новостройки Португалии активнее всего возводятся именно на материковой части, но есть и эксклюзивные варианты, которые могут стать хорошей инвестицией в европейской стране.
Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Португалии
Купить жилье от застройщика в Португалии — это получить объект с выгодными условиями, построенный по современным стандартам качества. Иностранцы охотно выбирают этот сегмент из-за простоты процесса и инвестиционного потенциала.
Вот ключевые плюсы:
- Современные технологии. Жилые комплексы в Португалии оснащены энергоэффективными системами и предлагают квартиры с удобными планировками.
- Простота покупки. Для сделки нужен только паспорт, а регистрация занимает 1–2 дня.
- Доходность. Аренда нового португальского жилья в популярных районах приносит 5–7% годовых.
- Отсутствие лишних налогов. При покупке недвижимости от застройщика в Португалии не платится налог на переход права собственности, как на вторичном рынке.
Стоимость жилья в новостройках Португалии
На первичном рынке доступны квартиры в многоэтажных комплексах, таунхаусы и виллы. Средняя цена по стране — €2600–€3000 за м². В строящихся домах можно сэкономить до 10–15%, покупая жилье на ранних этапах.
Например, студия 30 м² в новом доме стоит €80,000–100,000, квартира 50 м² — €130,000–€180,000. Таунхаусы площадью 100 м² начинаются от €250,000, а виллы в премиум-сегменте — от €500,000. Застройщики Португалии часто предлагают рассрочку, что упрощает покупку на этапе строительства.
Средняя стоимость нового жилья в Португалии:
|Тип жилья
|Средняя стоимость за м² (EUR)
|
Примерная стоимость (EUR)
|
Студия (30 м²)
|
2600–3000
|80,000–100,000
|Квартира (50 м²)
|2600–3200
|130,000–180,000
|Таунхаус (100 м²)
|2500–3000
|250,000–300,000
|Вилла (150 м²+)
|3000–5000
|
500,000+
Популярные города Португалии для приобретения жилья в новостройке
Недвижимость от застройщика в Португалии сосредоточена в городах с высоким спросом. Вот самые востребованные локации:
- Лиссабон. На столицу приходится большая часть нового строительства, но эти комплексы часто находятся далеко от центра. Лучше всего жилье тут показывает себя как инвестиционный актив.
- Порту. Второй по величине город с развитой инфраструктурой. Тут в ходу арендное жилье как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды
- Фару (Алгарве). Курортный регион с виллами и апартаментами идеален для отдыха и сдачи недвижимости в аренду.
- Брага. Спокойный город с растущим рынком, который хорошо подходит для проживания всей семьей.