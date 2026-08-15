Португалия расположена на Иберийском полуострове, но также включает и ряд островов, например, Азорские острова. Новостройки Португалии активнее всего возводятся именно на материковой части, но есть и эксклюзивные варианты, которые могут стать хорошей инвестицией в европейской стране.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в Португалии

Купить жилье от застройщика в Португалии — это получить объект с выгодными условиями, построенный по современным стандартам качества. Иностранцы охотно выбирают этот сегмент из-за простоты процесса и инвестиционного потенциала.

Вот ключевые плюсы:

Современные технологии. Жилые комплексы в Португалии оснащены энергоэффективными системами и предлагают квартиры с удобными планировками.

Жилые комплексы в Португалии оснащены энергоэффективными системами и предлагают квартиры с удобными планировками. Простота покупки. Для сделки нужен только паспорт, а регистрация занимает 1–2 дня.

Для сделки нужен только паспорт, а регистрация занимает 1–2 дня. Доходность. Аренда нового португальского жилья в популярных районах приносит 5–7% годовых.

Аренда нового португальского жилья в популярных районах приносит 5–7% годовых. Отсутствие лишних налогов. При покупке недвижимости от застройщика в Португалии не платится налог на переход права собственности, как на вторичном рынке.

Стоимость жилья в новостройках Португалии

На первичном рынке доступны квартиры в многоэтажных комплексах, таунхаусы и виллы. Средняя цена по стране — €2600–€3000 за м². В строящихся домах можно сэкономить до 10–15%, покупая жилье на ранних этапах.

Например, студия 30 м² в новом доме стоит €80,000–100,000, квартира 50 м² — €130,000–€180,000. Таунхаусы площадью 100 м² начинаются от €250,000, а виллы в премиум-сегменте — от €500,000. Застройщики Португалии часто предлагают рассрочку, что упрощает покупку на этапе строительства.

Средняя стоимость нового жилья в Португалии:

Тип жилья Средняя стоимость за м² (EUR) Примерная стоимость (EUR) Студия (30 м²) 2600–3000 80,000–100,000 Квартира (50 м²) 2600–3200 130,000–180,000 Таунхаус (100 м²) 2500–3000 250,000–300,000 Вилла (150 м²+) 3000–5000 500,000+

Популярные города Португалии для приобретения жилья в новостройке

Недвижимость от застройщика в Португалии сосредоточена в городах с высоким спросом. Вот самые востребованные локации:

Лиссабон. На столицу приходится большая часть нового строительства, но эти комплексы часто находятся далеко от центра. Лучше всего жилье тут показывает себя как инвестиционный актив.

На столицу приходится большая часть нового строительства, но эти комплексы часто находятся далеко от центра. Лучше всего жилье тут показывает себя как инвестиционный актив. Порту. Второй по величине город с развитой инфраструктурой. Тут в ходу арендное жилье как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды

Второй по величине город с развитой инфраструктурой. Тут в ходу арендное жилье как для краткосрочной, так и для долгосрочной аренды Фару (Алгарве). Курортный регион с виллами и апартаментами идеален для отдыха и сдачи недвижимости в аренду.

Курортный регион с виллами и апартаментами идеален для отдыха и сдачи недвижимости в аренду. Брага. Спокойный город с растущим рынком, который хорошо подходит для проживания всей семьей.