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Продажа новостроек в Португалии

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Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€230,000
Площадь 69–290 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с историческим центром, внесенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Всего (в трех зданиях) будет построено 32 квартиры и 2 коммерческих магазина. Архитектурный проект был разработан с целью восстановления и расширения исторического здания, оживление его тонкой изысканности, в комбинации со современными функциями, гарантируя высокий уровень комфорта и функциональности, тем самым отвечая требованиям современной жизни. Цокольный этаж будет иметь доступ для автомобилей и будет состоять из парковки на 14 мест, цистерны и двух соединительных холлов с лестничными клетками и лифтами. Подземное помещение будет иметь парковку из 15 мест и лифты. Коммерческое помещение  в здании B и имеет 69,6 кв.м жилой площади. Коммерческое помещение имеет площадь зала 49,59 кв.м, с холлом 14,49 кв.м и ванной комнатой. Ежемесячная арендная плата будет в размере 1520 евро / доходность 6,5%. Главный вход будет происходить через улицу. Расположение: -190 м от начальной школы 1º CEB do Sol; -260 м от Национального театра São João; -400м от Praça da Batalha; -450 м от смотровой площадки Fontainhas; -650 м от метро и железнодорожного вокзала São Bento; -700 м от набережной Порто. Объект подходит под программу Золотой Визы в Португалии от 350.000 € Контракт на строительство / реконструкцию начнется в июне 2021 года, а завершение намечено на апрель 2023 года.
Жилой комплекс Rua Gonçalo Cristóvão
Жилой комплекс Rua Gonçalo Cristóvão
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€235,000
Площадь 40–44 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Комплекс апартаментов расположен в самом центре города Порту, в 550 метрах от станции метро Trindade и в 1 км от железнодорожного вокзала São. Bento, который считается одним из самых красивых в мире. Здание на стадии строительства, площадью 393 кв.м, всего в 550 метрах от метро Trindade! Cостоит из: - 9 квартир с двумя спальнями, - 2 квартир (76 кв.м) c 35-метровой террасой; - 6 квартир по 69 кв.м; - 1 квартиры (81 кв.м) с террасой (62 кв.м). Здание находится рядом с торгово-развлекательной зоной и всего в: - 1800 м от набережной; - 550 м от станции метро Trindade; - 750 м от центра Порту; - 290 м от ближайшего супермаркета. Работы начаты в 2021 году. Завершение запланировано на 2023 год.  
Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от
€326,000
Площадь 155–227 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи. Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 м² является сердцем и вдохновением для названия этого комплекса. Это зеленый и безмятежный уголок, где можно безопасно играть с детьми. В Terra все продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и элегантность, жить в гармонии и пустить корни в приватной и спокойной обстановке. Состоящий из квартир с современными линиями и ярким дизайном, этот закрытый кондоминиум с типологиями от двух до четырех спален предпочитает присутствие естественного света через большие окна, просторные балконы, светлые цвета и общие пространства. Все жилые помещения были спроектированы с большими площадями, призванными облегчить повседневную жизнь, в которых гибкость расположения кухонь с гостиными (открытыми или закрытыми) - благодаря раздвижным дверям до самого потолка - создает уникальную универсальность. Важным моментом является главный сьют с гардеробной зоной, автономной прачечной, общей ванной комнатой и полным санузлом во всех квартирах. Эксклюзивность этого проекта не оставляет без внимания ни одну деталь. Качество отделки и оборудования ставит Terra на уровень высокой изысканности. 
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Жилой квартал Leça da Palmeira
Жилой квартал Leça da Palmeira
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
от
€295,000
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа! Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле. Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами. В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах. Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы. Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады. Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше! Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни. Расположение: -100 м от железнодорожного вокзала; -800 м от пляжа; -1 км от супермаркета; -1,5 км от больницы; -9,3 км от аэропорта.
Жилой комплекс Matosinhos e Leça da Palmeira
Жилой комплекс Matosinhos e Leça da Palmeira
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
от
€205,000
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа! Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле. Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами. В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах. Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы. Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады. Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше! Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни. Расположение: -100 м от железнодорожного вокзала; -800 м от пляжа; -1 км от супермаркета; -1,5 км от больницы; -9,3 км от аэропорта.
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Tamega e Sousa, Португалия
от
€215,000
Площадь 42–383 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города.    Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.   Комплекс включает в себя: - 1 коммерческое помещение - 8 квартир - студий - 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой - 1 квартира с 2 спальнями   Каждая квартира оснащена: - Кондиционером - Видеодомофоном - Бронированной дверью - Душевым поддоном - Природным газом   Кухни оборудованы следующей техникой: - Плитой - Духовкой - Вытяжкой - Посудомоечной машиной - Холодильником - Тепловым насосом   Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.   Находится в: - 350 метров от станции метро Heroismo - 1 км от моста Infante Dom Henrique - 1,3 км от исторического центра города. - 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira   Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза” Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Santa Maria Maior, Португалия
от
€726,000
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс, расположенный в Алькантаре в Лиссабоне, в районе Bairro da Estrela, предлагает необыкновенное сочетание истории и отдыха. Район Estrela является одним из самых центральных мест в Лиссабоне. С фантастическим панорамным видом и расположением с отличным доступом к центру города. Есть несколько инфраструктур, которые обеспечивают жителям отличное качество жизни, например, зеленые зоны, которые дают людям возможность насладиться спокойствием и отдыхом на свежем воздухе. Вдоль реки Тежу также находится пристань для яхт, которая позволяет любителям морской жизни насладиться рекой и ее биоразнообразием. Это проект, который стремится, чтобы его квартиры сочетали в себе комфорт и функциональность, призванные способствовать вашему благополучию и более спокойному образу жизни. Учитывая ваши повседневные потребности, даже мельчайшие детали отражены в тщательном выборе материалов и оборудования, что делает этот дом идеальным для вас! Состоит из 10 квартир типологий T2, T3 и T4. Этот жилой дом с двумя отдельными фасадами сочетает в себе единство интерьеров и экстерьеров, а также фантастическое лиссабонское солнце. В его прекрасном привилегированном месте, где расположен этот проект, находятся одни из лучших факультетов, школ и университетов, в том числе Институт визуальных искусств, дизайна и маркетинга и Высшая школа образования João de Deus. Расположение: -1,2 км от железнодорожного вокзала; -1,8 км от супермаркета; - 8 км от госпиталя; -12 км от аэропорта.
Жилой комплекс Rua do Pilar
Жилой комплекс Rua do Pilar
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€356,800
Площадь 67–116 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя.  Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру,  Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью. Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов.  Недвижимость может быть продана полностью меблированной. Находятся в: -50 м от автостоянки; -300 м от Института искусств; -350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro; -850 м от школы. Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.
Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Marvila, Португалия
от
€500,000
Площадь 78–192 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир. Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего в нескольких минутах езды от центра Лиссабона, аэропорта, парка Наций и творческого центра Beato. Проект был разработан с целью обеспечения практичной и функциональной повседневной жизни. Он включает в себя разнообразный набор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, с различными планировками, доступными в каждой типологии, с центральным расположением, рядом с главной площадью района. Квартиры, выполненные в архитектуре Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, а также акустическому и тепловому комфорту круглый год. В блоках есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая. Также панорамные лифты Schmitt + Sohn с видом на общий сад здания. Строительство зданий планируется завершить к апрелю 2023 года.
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Marvila, Португалия
от
€320,000
Площадь 43–177 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением. В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато. Квартиры с архитектурой Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, акустическому и тепловому комфорту круглый год. Состоит из студий, квартир с одной и двумя спальнями, идеально спроектированных для современного одиночного или парного проживания, для жизни или инвестиций в двух разных блоках (A и B). В квартирах есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая. Строительство зданий планируется завершить к маю 2023 года 
Жилой комплекс Новостройка в Portimão
Жилой комплекс Новостройка в Portimão
Portimao, Португалия
от
€299,000
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новая застройка в регионе, который превозносит красоту, богатство, романтическую архитектуру, пляжи, известность и благополучие в Portimão!!! Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом. Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт. В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции. Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество. Его отделка включает - Алюминиевые рамы с термической резкой;  - Электрические жалюзи;  - Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры;  - Электрический подогрев пола в туалете и на кухне;  - Электрический полотенцесушитель в туалете;  - Предварительная установка кондиционера;  - Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L;  - Двери и шкафы отделаны полуламинатом;  - Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов;  - Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель;  - Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная;  - Керамическая плитка Pameza или аналогичная;  - Деревянный пол TARKKET или аналогичный;  - Барбекю, встроенное в балкон на кухне;  - Цветной видеодомофон;  - Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру;  - Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы;  - Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом;   Он расположен всего в: - 150 м от детского сада Fojo; - 900 м от супермаркета; - 1 км от больницы São Camilo; - 1,5 км от медицинского центра Portimão; - 1,5 км от реки Arade. Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Avenidas Novas, Португалия
от
€785,000
Площадь 161–255 м²
3 объекта 3
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование! РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей части здания и общественных мест, а также возвращение трамвая № 24 привлекли внимание многих молодых жителей, португальцев и иностранцев, при этом 60% реабилитации пришлось на жильё для краткосрочной  аренды, а 40% - на личное жилье. Место, где находится Aqueduto das Águas Livres, символическое и грандиозное произведение Лиссабона XVIII века. ПРОЕКТ Это 26-этажный комплекс, 195 квартир, с панорамным видом на город и парк Монсанто, с привилегированным расположением, с легким доступом к автомагистрали, с быстрым доступом к аэропорту и  мостам 25 ды Абриль и Васко да Гама. В жилом комплексе имеются разные типологии квартир; от квартир-студий до квартир с 5 спальнями. УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ Комплекс предлагает хорошую отделку квартир, современное оборудование и конструктивные решения для большего комфорта своих пользователей. Среди оборудования предусмотрены видеодомофон, бронедверь, алюминиевые рамы,  лакированные шкафы из МДФ, кондиционер, оборудованная кухня и многое другое. Среди удобств и услуг - открытый и закрытый бассейны, оздоровительный клуб / тренажерный зал / спа / площадка для игры в падл / консьерж-услуги / частный сад. Не упустите эту прекрасную инвестиционную возможность!!!  
Жилой комплекс Avenidas Novas
Жилой комплекс Avenidas Novas
Arroios, Португалия
от
€500,000
Площадь 58–123 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новый жилой комплекс, который появится на свет в самом сердце Avenidas Novas в Лиссабоне! Он состоит из 17 современных квартир с одной и 2 спальнями, площадью от 58 м2 до 150 м2, распределенных по 7 этажам, некоторые из которых имеют парковку и террасу. Инновационные квартиры, функциональные для требовательной и современной жизни! Комплекс также имеет легкий доступ к отличной сети инфраструктур и общественного транспорта. Близость Marquês de Pombal, зеленых зон, таких как парк Eduardo VII или сады Gulbenkian, торговых центров, таких как El Corte Inglês и исторического центра города. Прекрасное расположение делает этот комплекс идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций. Он предлагает широкий спектр услуг, таких как: -500 м от станции метро; -600 м от больницы; -900 м от супермаркета; -1,9 км от университета; -4,8 км до аэропорта. Апартаменты продаются с мебелью и гарантированной доходностью 3,5% в год в течение 3 лет, апартаменты будут доступны в конце 2023 года.
Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
West, Португалия
от
€2,10 млн
Площадь 272 м²
1 объект 1
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Подходит для программы GOLDEN VISA 500K Комплекс с отличным расположением в Лиссабоне, новое 16-этажное жилое здание с видом на реку и парк. Этот жилой комплекс предлагает ряд привлекательных вариантов, предназначенных для проживания людей разного возраста. С современным подходом, это здание продумано чтобы предоставить максимальный комфорт семьям. Эти светлые и элегантные квартиры, с террасами и балконами, с тщательно продуманными деталями в соответствии с высочайшими стандартами качества.  Имеются квартиры с 1,2,3 и 5 спальнями, а также Дуплекс и пентхаусы. Владельцы квартир также получат доступ к эксклюзивному частному клубу. В жилом комплексе есть открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, зеленая территория, детская площадка, служба безопасности и видеонаблюдение. Расположение: 9,7 км от площади Comércio; 900 м от вокзала Oriente; 600 м от центра Vasco da Gama; 4 км от аэропорта Лиссабона.  
Жилой комплекс Ceuta, Porto
Жилой комплекс Ceuta, Porto
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€245,000
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новостройка в культурном и историческом центре города Порто. Здание находится в оживленном районе, в народе называемом Baixa do Porto. В здании есть лифт, что является преимуществом среди исторических зданий центра Порто. В постройке, как внутри, так и снаружи, использовались высококачественные материалы отделки премиум-класса. Помещения отделаны деревянными полами из португальской сосны, и оборудованы двойным стеклопакетом, системой кондиционирования воздуха Daikin и другими удобствами, которые сделают вашу жизнь максимально удобной, согласно меркам современной жизни. По сравнению с рыночными ценами в этом районе, цены за квадратный метр в этом здании достаточно демократичны. Апартаменты имеют: - кондиционеры; - видеодомофоны; - бронированные двери; - стиральные и сушильные машины. Находится в районе с развитой инфраструктурой и всего в: - 300м от метро Aliados! - 550 м до железнодорожного вокзала Сан-Бенту; - 450 м до муниципальной палаты Порту; - 1,3 км до винных погребов, Порту. Не упустите эту возможность!  
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