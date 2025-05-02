Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Vila Real de Santo Antonio
  4. Жилая

Жильё в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

Вила-Нова-де-Касела
11
11 объектов найдено
Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Просторная новая квартира квартира площадью 154 кв.м. с доступом к 1 парковочному месту и 2 …
$1,00 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Дом 3 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Двухквартирная вилла, расположенная в пределах одного из самых престижных гольф-курортов, с …
$1,37 млн
Оставить заявку
Вилла в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
$3,06 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Большая квартира с 2 спальнями и захватывающим видом на Серра-ду-Калдейран на севере и Атлан…
$950,979
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Дом 3 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Двухквартирная вилла, расположенная в пределах одного из самых престижных гольф-курортов, с …
$1,43 млн
Оставить заявку
Вилла в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с высококачественной отделкой, в окружении природы и фантастического пейзажа. Эта вил…
$2,11 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Большая квартира с 2 спальнями и захватывающим видом на Серра-ду-Калдейран на севере и Атлан…
$982,678
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Большая квартира с 2 спальнями и захватывающим видом на Серра-ду-Калдейран на севере и Атлан…
$982,678
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Дом 3 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Двухквартирная вилла, расположенная в пределах одного из самых престижных гольф-курортов, с …
$1,48 млн
Оставить заявку
Вилла в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
$4,02 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Vila Real de Santo Antonio

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти