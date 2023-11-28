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Вилла 14 комнат
Bevagna, Италия
14
600 м²
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален
Spoleto, Италия
6
1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
€1,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
6
1 100 м²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
€3,70 млн
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Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
6
400 м²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
€1,25 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384
+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 6 спален
Citta della Pieve, Италия
6
6
300 м²
Красивый каменный фермерский дом у подножия исторической деревни Читта Делла Пьеве. Наслажда…
€1,26 млн
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Вилла 4 спальни
Paciano, Италия
4
4
395 м²
This villa in Paciano feels like paradise: surrounded by 100 olive trees, birds, a wellness …
€1,20 млн
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Вилла 9 спален
Перуджа, Италия
9
8
465 м²
Расположенный в зеленом сердце Умбрии, отель на вершине холма Перуджа простирается на 6 га з…
€3,20 млн
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Вилла 8 спален с countryside old farmhouse pool view trasimeno lake umbria
Tuoro sul Trasimeno, Италия
8
8
Эта изысканная недвижимость расположена в холмистой и доминирующей позиции на озере Тразимен…
€1,69 млн
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Параметры недвижимости в Перуджа, Италия
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