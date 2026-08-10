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Виллы в Перудже, Италия

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10 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Ассизи, Италия
Вилла 9 комнат
Ассизи, Италия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 740 м²
Casale di Charme | Код 8673 Цена обновлена: 20/03/2025 € 2,200,000 Окружённый неподвлас…
$2,55 млн
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Вилла 6 комнат в Перуджа, Италия
Вилла 6 комнат
Перуджа, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
$1,47 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 21 комната в Фолиньо, Италия
Вилла 21 комната
Фолиньо, Италия
Число комнат 21
Площадь 700 м²
Прекрасно отремонтированная вилла конца 19 века. Парк площадью 8000 м2 с высокими деревьями …
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 14 комнат в Bevagna, Италия
Вилла 14 комнат
Bevagna, Италия
Число комнат 14
Площадь 600 м²
Вилла будет завершена в парке площадью 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадрат…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Перуджа, Италия
Вилла 6 комнат
Перуджа, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
$4,34 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Spoleto, Италия
Вилла 6 комнат
Spoleto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
$1,76 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Перуджа, Италия
Вилла
Перуджа, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 490 м²
В очаровательной обстановке Умбрии возвышается редкая каменная резиденция — двухуровневая ви…
$1,03 млн
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Вилла в Tuoro sul Trasimeno, Италия
Вилла
Tuoro sul Trasimeno, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Эта изысканная недвижимость расположена в холмистой и доминирующей позиции на озере Тразимен…
$1,69 млн
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Вилла в Перуджа, Италия
Вилла
Перуджа, Италия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 9 800 м²
Перуджа (Умбрия) // Средневековый замок 800 кв. м // Вилла 2 200 кв. м // Комплекс для разме…
$9,88 млн
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Вилла в Перуджа, Италия
Вилла
Перуджа, Италия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Перуджа (Умбрия) // Средневековый замок 800 кв. м // Вилла 2 200 кв. м // Комплекс для разме…
$6,97 млн
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Параметры недвижимости в Перудже, Италия

Недорогая
Элитная
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