Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Вид на море

Квартиры с видом на море в Италии

Тоскана
6
Венеция
6
Милан
28
Сардиния
12
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Tropea, Италия
Квартира 2 спальни
Tropea, Италия
Количество спален 2
Количество этажей 1
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €90000! ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ…
$98,244
Оставить заявку
Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 150 м²
Уникальная квартира на берегу моря в Италии c собственной террасой на крыше. Квартира наход…
$1,34 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ноли, Италия
Квартира 2 комнаты
Ноли, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6
В Ноли, одной из самых красивых приморских зон Италии, мы предлагаем, в доме, построенным на…
$363,583
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Реджо-ди-Калабрия, Италия
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Реджо-ди-Калабрия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
Видoвaя двуxэтажнaя квapтира на 3 и 4 этажах и плюс вeрaнда нa пoслeднем 5-ом этaжe. Bepaндa…
$302,686
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Vibo Marina, Италия
Квартира 4 спальни
Vibo Marina, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте города. Из каждого апарт…
$436,638
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Италии

пентхаусы
многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Италии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти